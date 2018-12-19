На чем можно заработать в 2019 году

Евгений Разумный / Ведомости

Уходящий год преподнес немало сюрпризов профессиональным и частным инвесторам, управляющим активами и их клиентам, как в России, так и за рубежом. Рост процентных ставок в США и курса доллара, резко усилившаяся волатильность американских фондовых индексов, падение рынков и валют развивающихся стран, торговые войны, геополитическая напряженность, санкции в отношении России спутали карты и любителям, и профессионалам, вынудив многих инвесторов отказываться от рисковых вложений в пользу доллара и активов на развитых рынках.

«2018 год завершается преимущественно на негативной ноте. Российская экономика не показывает признаков ускорения, инфляция разгоняется, а геополитическая ситуация остается напряженной. Сохраняются риски замедления мировой экономики и обострения торгового противостояния США и Китая», – подводит итоги инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин. На ключевом для России нефтяном рынке все тоже неоднозначно, продолжает он: несмотря на декабрьскую сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, остаются риски дисбаланса спроса и предложения. ЦБ уже понизил прогноз цен Urals в базовом сценарии на 2019 г. с $63 до $55.

Сильно расстроить инвесторов и даже столкнуть мировую экономику в рецессию могут повышение ставок в США и торговые войны, опасается портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. Ведущие центробанки видят эти риски. Аналитики ждут в будущем году замедления роста ставок ФРС США – лишь 1–2 повышения. А Европейский центробанк хотя и завершает в 2018 г. скупку активов, но ключевую ставку обещал не повышать до конца лета 2019 г.

Российский ЦБ продолжит повышать ставку, и, скорее всего, она вырастет с 7,75 до 8%, ждут аналитики. Однако геополитика и ситуация в мировой экономике могут вынудить монетарные власти действовать непредсказуемо.

Столь высокая неопределенность не позволяет более-менее точно предсказать движение курса рубля. Но большинство аналитиков закладывают в рекомендации инвесторам ослабление национальной валюты. Добавляет неопределенности и ожидаемое возвращение ЦБ на валютный рынок – с 15 января он собирается возобновить покупки валюты по бюджетному правилу.

Если прошлые годы еще можно было считать временем Баффетта, т. е. стратегического инвестора, то 2019-й из-за неопределенности и волатильности скорее станет годом Сороса – годом спекулянта, шутит президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган. Однако именно в такое время появляются возможности заработать существенно больше рынка, напоминает Харин из «Альфа-капитала». Неопределенность и волатильность всегда открывают новые возможности, которых инвесторы зачастую ждут годами – как для краткосрочных спекуляций, так и для входа надолго в качественные активы и бумаги перспективных компаний.

О том, какие возможности предоставит 2019 год, «Ведомости» опросили аналитиков и участников рынка: как лучше распорядиться активами (сбережения на черный день оставим за скобками), какую выбрать стратегию, на какие российские и зарубежные активы пришло время сделать рисковую ставку. «Быстро анализируем, быстро думаем, быстро принимаем решения», – напутствует Коган.

Защитная структура портфеля

Для большинства инвесторов основная задача в 2019 г. – надежно защитить имеющиеся активы, единодушны стратеги и аналитики инвестиционных компаний и банков. Сосредоточиться на сохранении накопленного и точечных инвестициях, дает совет аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. Главное правило успешного долгосрочно инвестора на все времена – всесторонняя диверсификация, напоминает исполнительный директор Finеx Владимир Крейндель: создать сбалансированный по риску и доходности портфель российских и зарубежных активов, который не требует ежегодного серьезного вмешательства.

Впрочем, каждый год ситуация на рынках диктует свои подходы к управлению капиталом. В будущем году профессионалы рынка призывают частных инвесторов к умеренному консерватизму. Защитные активы – деньги, золото и другие драгметаллы, качественные облигации – должны занимать не менее половины портфеля любого инвестора. На акции может приходиться 15–40%, на кратко- и среднесрочные облигации и деньги – 40–80%, на золото и драгоценные металлы – до 10–15% – таков диапазон в рекомендациях аналитики.

«Если инвестор умеренно склонен к риску и не может себе позволить длительного горизонта инвестирования, то обычно ему достаточно держать в защитных активах 30–35% портфеля. Запас высоколиквидных инструментов должен соответствовать его заработку за 3–6 месяцев. Для этого подходят фонды денежного рынка. Основу же портфеля могут составить акции глобальных компаний развитых и развивающихся рынков», – советует Крейндель. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов считает сейчас оптимальным портфель из 50% акций, 30% облигаций и 20% наличных. К середине года он рекомендует постепенно повышать долю депозитов в разных валютах или надежных облигаций с небольшими сроками погашения, которые в меньшей степени подвержены рыночным шокам, чтобы к концу года выйти на пропорцию 25–35–40%; также можно несколько увеличивать вложения в драгоценные металлы.

Неподвижные инвестиции Большинство россиян традиционно считают лучшим вложением денег жилую недвижимость. Однако заработать на росте ее цен в будущем году вряд ли получится. «В 2019 г. цены на недвижимость в Москве и Московской области будут либо топтаться на месте, либо сползать вниз; и особой разницы между сегментами рынка не будет. Поэтому спекулятивные инвестиции с целью быстро перепродать с хорошим приростом цены сейчас неактуальны», – говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.





Даже цены на квартиры в новостройках, по его словам, не растут или почти не растут по мере готовности объекта: «Готовые квартиры нередко продаются по цене котлована». А возможная небольшая прибыль несопоставима с рисками покупки на ранних стадиях, напоминает он.





На рынке недвижимости сейчас целесообразны только длинные консервативные инвестиции, считает эксперт: сохранить сбережения в условиях разгона инфляции и обесценения рубля и получать стабильный рентный доход, «так сказать, «квартирный депозит».





Сдача в аренду жилья эконом- и комфорт-класса дает порядка 5–6% годовых, что сопоставимо с депозитом, а бизнес-класса и элитных объектов – 3–4%, по данным irn.ru. «Более доходна – порядка 10% годовых – коммерческая недвижимость: стрит-ритейл и т. п. Но тут выше и порог входа, и риск простоя при ухудшении макроэкономического фона», – предупреждает Репченко. Свернуть Прочитать полный текст

«Уходить с рынка акций полностью не стоит», – уверен гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир Савенок. Он рекомендует инвесторам, допускающим просадку портфеля на 10–15%, и горизонтом вложений около пяти лет держать в акциях порядка 40% портфеля.

Тихая золотая гавань

Золото в последнее время не пользовалось большой популярностью у инвесторов, цена тройской унции за 2018 г. опустилась с $1300–1350 до $1200–1250. Но волатильность фондовых рынков и инфляционные риски могут заставить инвесторов искать защиты в таких активах, как золото, полагает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Михаил Кузин. В 2019 г. золото может вернуть себе роль тихой гавани, соглашается Антонов из Промсвязьбанка.

А вот Савенок не советует отдавать золоту более 10% портфеля: в тяжелые для экономики времена оно не всегда растет в цене, и нет гарантии, что оно будет дорожать в случае рецессии в США. Золото можно разбавить в портфеле другим драгметаллом – палладием, который впервые с 2002 г. стал стоить дороже золота, добавляет Антонов.

Драгметаллы – хорошая страховка от системных рисков на мировых финансовых рынках, а заодно и способ заработать на вероятном ускорении инфляции в развитых странах, резюмирует начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов.

Деньги в дом

Эксперты советуют не забывать о деньгах. Уже в начале года нужно иметь денежный запас в 10–15% портфеля на случай коррекций на рынке акций, характерных для января, дает совет Головцов: причем в долларах, поскольку рубль в начале года будет под давлением послебюджетных выплат. Пока рынки не угрожают обвалом, при краткосрочных падениях индексов больше чем на 10% можно увеличивать вложения в акции, а при росте примерно на 15% – сокращать, рассуждает он.

Деньги и облигации в портфеле должны быть разложены по валютам. Универсальный вариант – это корзина, 50% которой занимает рубль, а 50% – доллар, евро, швейцарский франк, считает Бахтин из БКС.

Доллары на счетах в России лучше заменить ликвидными фондами надежных облигаций или фондами денежного рынка, напоминает Савенок о рисках санкций США в отношении российских банков. Хорошей альтернативой кэшу он считает фонд очень коротких казначейских облигаций США iShares Short Treasury Bond ETF: «Фонд очень ликвидный, практически с нулевой волатильностью и дивидендами 2% годовых». На банковском счете в России он советует хранить евро, а при необходимости также швейцарский франк и фунт стерлингов.

Помнить о долге

Ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками и риски замедления мировой экономики не дают долговым рынкам расти, а доходности коротких и длинных бумаг сближаются. Спред между двухлетними и 10-летними казначейскими облигациями США упал с 261 базисного пункта в январе 2014 г. до 16 к 17 декабря 2018 г.

Идеи для отважных Аналитик «Велес капитала» Артур Навроцкий среди привлекательных еврооблигаций выделяет вечные долларовые бонды Газпромбанка, которые торгуются ниже номинала с доходностью 14,8% (здесь и далее доходности указаны на момент подготовки материала) годовых к ближайшей оферте 25 апреля 2019 г. По ним предусмотрено право эмитента на выкуп каждые полгода в течение четырех лет, при этом ставка купона 9,831% годовых не пересматривается, рассказывает он: «Для банка это дорогое фондирование, мы ожидаем, что банк погасит [их] в течение года».





Старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Константин Глазов предлагает спекулянтам керри-трейд с аргентинским песо. Эта валюта с начала года девальвировалась вдвое, ставки в песо подскакивали выше 70% годовых, и сейчас после стабилизации рынка остаются все еще очень высокими. Аргентина получила помощь от МВФ, правительство существенно сократило бюджетный дефицит, появились первые признаки улучшения ситуации – например, положительное сальдо торгового баланса два месяца подряд. Хотя рисков много (экономика Аргентины в рецессии, в октябре 2019 г. предстоят выборы, и президент Маурисио Макри теряет поддержку), но высокая доходность в песо их оправдывает. Глазов рекомендует покупать долг с плавающей ставкой аргентинской нефтегазовой компании YPF c погашением в 2020 г. Ставки купонов привязаны к индексу ставок депозитов в песо в аргентинских частных банках, у текущего купона – 47,8%. Все выплаты по выпуску проводятся в долларах США с привязкой к курсу песо. Свернуть Прочитать полный текст

Говорить о развороте тренда на рынках облигаций после падения в 2018 г., прежде всего развивающихся стран и высокодоходных облигаций, пока рано, единодушны эксперты. Поэтому вложения в облигации в следующем году не должны быть долгосрочными. Инвесторы уже начали перекладывать средства из длинных бумаг в короткие, делится наблюдениями аналитик «Велес капитала» Артур Навроцкий.

Дюрация (срок до погашения или оферты) облигаций должна быть не более трех лет, портфель – разложен по валютам, а по возможности и по рынкам, предупреждают аналитики. Доходность еврооблигаций в долларах и евро ниже, чем в рублях, зато они защитят от девальвации рубля. На развивающихся рынках Антонов рекомендует формировать портфель из облигаций со сроком погашения до двух лет.

Ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский предлагает 30% всего портфеля разместить в американских гособлигациях со сроком погашения 2–5 лет и доходностью около 2,7% (здесь и далее доходности указаны на момент подготовки материала), а 10% – в казначейских обязательствах сроком 1–3 месяца и с доходностью 2,3–2,4%. Савенок отдает предпочтение государственным и корпоративным долларовым облигациям со сроком погашения не более четырех лет и с рейтингами Moody’s не ниже Ва1, по S&P – не ниже ВВ+. Это, к примеру, бумаги Apple с доходностью к погашению 3,5% годовых, Ericsson (4,6%), AT&T (5,2%), а также Турции (6,3%). При этом он советует продавать все американские корпоративные облигации с более низким рейтингом, так как «при растущей ставке ФРС увеличивается риск банкротств компаний».

Кроме того, Савенок рекомендует своим клиентам не отдельные бумаги, а фонды облигаций, например биржевые фонды SDIG и IBDN.

В рублевой части портфеля облигации надежных эмитентов с рейтингом АКРА не ниже ААА и сроком погашения до трех лет должны составлять 75–80% активов, считает аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. Но инвестировать в рублевые корпоративные облигации многие аналитики сейчас не советуют из-за низкой ликвидности этого сегмента рынка: большинство инвесторов перебрались на рынок более надежных ОФЗ, где доходности коротких бумаг превышают 7%, а длинных – 8%.

Исключение в российском корпоративном сегменте можно сделать для еврооблигаций в долларах и евро. Они предлагают очень высокие доходности и в них имеет смысл вкладывать, отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Михаил Кузин. Эти инвестиции окажутся очень выгодными в случае ослабления рубля. Кроме того, с 2019 г. валютная переоценка суверенных выпусков не облагается налогом на доходы физлиц, напоминает старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Константин Глазов.

Антонов рекомендует номинированный в евро бонд Альфа-банка с погашением 28 апреля 2020 г. и доходностью 2,5%: «Банк частный и не подвержен санкционным рискам». Также в числе его фаворитов еврооблигация «Норильского никеля», которая торгуется с доходностью 4,47% к погашению в конце октября 2020 г.

По мнению Навроцкого, в благоприятной ситуации находятся еврооблигации нефтяных компаний, а для более рискованных инвестиций может подойти и субординированный долг российских госбанков – Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и ВТБ.

Среди долларовых облигаций, которые обращаются на Мосбирже, Кравчук из «Солида» выделяет выпуски ВЭБа и «Полюса» – с погашением в 2020 г. и доходностями 5,5 и 4,4% соответственно.

Где покупать риск

Самые заманчивые перспективы инвесторам открывают рынки акций. Но даже любителям инвестирования в индексы фондовых рынков, например с помощью биржевых фондов (ETF), стоит действовать осторожно. Хотя Каминский из «Атона» считает, что в 2019 г. вырастут практически все фондовые индексы, учитывая, насколько они уже скорректировались.

Несмотря на то что после 10 лет непрерывного роста американский фондовый рынок вступил в зону очень высокой волатильности (сотни пунктов по индексу S&P 500) и от исторических максимумов скорректировался примерно на 10%, списывать его со счетов рано. «Пока торговые споры США и Китая отражаются только на настроениях инвесторов, реальная же экономика США не замедляется, безработица не растет. Текущая оценка мультипликатора P/E (капитализация к прибыли) индекса S&P 500 на конец 2019 г. – 15, прогнозный рост прибыли – 8,7%. Это привлекательные показатели, и в случае снижения напряженности в мире можно ожидать роста рынка», – объясняет Кузин из УК «Райффайзен капитал».

По мнению Савенка, вероятность роста рынка акций США в 2019 г. очень велика: все основные экономические индикаторы – предсказатели кризиса (кривая доходности, индекс деловой активности PMI Manufacturing, рынок труда, инфляция) пока находятся в зеленой зоне. Поэтому он рекомендует минимум половину фондовых активов разместить на американском рынке акций. «Фондовый рынок США имеет больше шансов на рост по сравнению с другими развитыми рынками благодаря крупным выкупам акций самими эмитентами, а также большой доле динамичных компаний технологического и других схожих секторов в структуре местных индексов», – соглашается Головцов.

Владимир Крейндель исполнительный директор FinEx «Возможности индивидуальных инвесторов предугадывать, какие бумаги будут расти, а какие падать, крайне ограничены. Хотелось бы предостеречь их от использования «узких» инвестиционных идей – будь то отдельные бумаги или сектора. Я рекомендую при инвестициях выбирать широкие, хорошо диверсифицированные индексные продукты – фонды или ETF, отражающие движение рынка в целом».

После существенного снижения в 2018 г. инвесторам стоит особое внимание обратить на развивающиеся рынки, которые по мультипликаторам торгуются достаточно дешево, на уровне трехлетней давности (P/E = 11), считает Харин. Среди этих рынков многие эксперты выделяют китайский. В 2018 г. Китай был в немилости у инвесторов в связи с ослаблением темпов экономического роста и торговой войной, но его рынок остается достаточно сильным, учитывая надежды на смягчение торгового противостояния с США, указывает руководитель аналитического отдела ГК «Финам» Михаил Аристакесян. Головцов также советует присмотреться к Китаю – его фондовые индексы скорректировались более чем на 25%, а вероятность серьезного фискального стимулирования экономики выше, чем в других странах.

По его мнению, слабее других выглядят индексы еврозоны и Японии из-за торможения их экономик.

Точки роста за рубежом

Как бы ни вели себя основные фондовые индексы, всегда найдутся сектора и отдельные бумаги с впечатляющим потенциалом роста. В 2019 г. в числе наиболее перспективных отраслей многие аналитики видят биотехнологии и фарминдустрию.

После сильного падения в 2016–2017 гг. большинство биотехнологических акций остаются в боковике, но любая из них может выстрелить. Например, руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов рекомендует в первую очередь инвестировать в лидеров – компании Celgene и Gilead Sciences, а также Allergan и Biogen.

Аналитики «Финама» обращают внимание на бумаги крупной американской биофармацевтической компании AbbVie с капитализацией порядка $133 млрд. «Она фундаментально недооценена по отношению к основным конкурентам и сектору (потенциал роста акций на ближайший год – 18,5% от текущих уровней) и может похвастаться дивидендной доходностью в 4,8%», – указывает Аристакесян.

Помимо конкретных бумаг можно купить отраслевой фонд SPDR S&P Biotech ETF, акции которого теперь торгуются и в торгово-клиринговой системе НП РТС, советует Пахомов.

Еще один перспективный сегмент, по мнению Савенка, – акции золотодобывающих компаний: с начала года они подешевели более чем на 20% и в 2019 г. могут отыграть потери и «пойти еще дальше». Он рекомендует инвестировать в сектор через самый крупный фонд отрасли – VanEck Vectors Gold Miners ETF: это менее рискованно, чем покупать отдельные бумаги.

О ближайших перспективах сектора высоких технологий мнения экспертов расходятся. Но на ряд бумаг многие смотрят позитивно в долгосрочной перспективе. Отчаянным игрокам, которые нацелены на большой куш, международный финансовый консультант Исаак Беккер советует начинать подбирать сильно подешевевшие технологические бумаги Amazon, Apple, Facebook и других компаний сектора.

Пахомов и Савенок считают привлекательными акции телекоммуникационной компании AT&T, запускающей в следующем году технологию 5G и приобретшей компанию Time Warner. «Это защитная акция с дивидендной доходностью 6,5%», – говорит Пахомов. Также он рекомендует бумаги ведущего производителя полупроводников Applied Materials и производителя процессоров Advanced Micro Devices. У всех этих акций, по его словам, после значительного падения потенциал роста составляет 50–80%.

Помимо AT&T Савенок покупает вдолгую и другие компании, которые платят высокие дивиденды, к примеру у Altria Group дивидендная доходность – 5,9% годовых. «Не стоит рассчитывать на скорый рост этих акций, эти бумаги для получения регулярного дохода», – оговаривается Савенок. А в качестве акций, которые могут показать рост, он и Пахомов рекомендуют бумаги производителя микрочипов Micron Technology с хорошей отчетностью и Р/Е = 3.

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На российском рынке можно попытаться заработать вместе с экспортерами, которые выигрывают от сочетания высоких цен на их продукцию и слабого рубля. Прежде всего это акции «Лукойла», «Газпрома», «Северстали», «Алросы», «Сургутнефтегаза», перечисляет Кравчук, тоже можно вкладывать в компании со стабильными дивидендными выплатами, к примеру в привилегированные акции «Башнефти», «Ростелекома».

Нефтегазовые и металлургические компании имеют высокую долю экспортной выручки, что защищает от девальвации, а также выплачивают щедрые дивиденды, соглашается Кузин: например, дивидендная доходность акций «Северстали» в 2018 г. составила 16,5% к текущей цене, а у «Газпрома» она может составить 6,5%. Бахтин напоминает, что акции «Газпрома» торгуются на многолетних минимумах. Они фундаментально недооценены примерно на 20%, соглашается Антонов.

Нравятся аналитикам, например Сбербанка и «Финама», акции «Лукойла». Рост цен на нефть при ослаблении рубля обеспечили рост прибыли «Лукойла» в 1,5 раза, говорит Аристакесян. К тому же котировки будет поддерживать программа выкупа на открытом рынке акций и глобальных депозитарных расписок на $3 млрд, которую «Лукойл» намерен завершить до конца 2019 г., объясняет он: «Поэтому мы рекомендуем покупать эти акции с перспективой роста до 30% от текущих котировок».

Дивидендная доходность по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» за 2018 г., вероятно, превысит 15% и может оставаться на этом уровне, отмечает Головцов из УК «Уралсиб». По его оценкам, стоимость акций «Сургутнефтегаза» втрое меньше запаса денег на балансе компании.

Долгосрочно недооцененными и привлекательными на горизонте до года, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выглядят акции золотодобывающей компании «Полюс» с потенциалом роста порядка 25–30%; компания направляет на дивиденды 30% EBITDA.

Кроме акций топливно-энергетического сектора Sberbank CIB относит к числу наиболее интересных Yandex и Mail.ru Group, сообщил руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов. Сейчас цена Yandex в долларах близка к уровням размещения в 2011 г., но на компанию приходится более половины трафика электронной торговли в России, у нее успешный бизнес такси и по ряду других направлений, напоминает Бахтин.