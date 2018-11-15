Облигации на развивающихся рынках не так рискованны, как считается

Волатильность курса рубля заставляет многих российских инвесторов инвестировать в валюте. Не исключение и долговой рынок, где они предпочитают еврооблигации. По данным Банка международных расчетов, российский долговой рынок занимает всего 0,5% мирового. Подавляющая часть эмитентов в России связана с экспортом минерального сырья или металлов, соответственно, состояние рынка зависит от колебаний цен на них, а также геополитической конъюнктуры. Круг российских эмитентов еврооблигаций достаточно ограничен, и при таком положении дел необходимо искать альтернативы за пределами домашнего рынка. Сравнимую с российскими корпоративными еврооблигациями доходность могут дать только евробонды других развивающихся рынков.

Состоявшийся класс активов

Еврооблигации развивающихся рынков за последние два десятилетия стали независимым классом активов с привлекательным соотношением риска и доходности: в него сейчас включается более тысячи выпусков из 52 стран. Общая стоимость корпоративных и суверенных облигаций развивающихся рынков достигла почти $2 трлн, по данным JPMorgan на конец 2017 г. За последние 15 лет активы под управлением фондов облигаций развивающихся рынков выросли в 18 раз – с $24,5 млрд до $440 млрд.

Согласно индексу облигаций развивающихся рынков JPMorgan EMBI Plus, доходность корпоративных бондов с 1993 г. составляет в среднем 8,7% годовых. То есть за этот период вложения в корпоративные облигации увеличились в 8 раз. Более чем достойный результат для того, чтобы претендовать на любовь инвесторов.

Очевидно, что чем выше доходность, тем выше риск, но и в этом аспекте бумаги развивающихся рынков тоже очень неплохо себя показывают. Например, в 2018 г. после резкого оттока иностранных денег с развивающихся рынков индекс корпоративных еврооблигаций JPMorgan снизился на 6,3%, что стало одним из самых заметных падений за последнее десятилетие. Во время кризиса 2008 г. оно составило 10,1%, европейского долгового кризиса в 2012 г. – 9,3%, а в 2016 г. – 5,2%. Однако каждый раз после распродаж облигации непременно отыгрывали падение в течение года.

Наверное, одна из самых больших проблем облигаций развивающихся рынок в том, что многие инвесторы склонны переоценивать риски, которые несут в себе эти бумаги. Опять же, за 25 лет с 1993 г. убыток по ним по итогам года фиксировался только 5 раз. Максимальный был как раз в далеком 1993 г. – 19%. В среднем снижение в неудачные годы составляло 9,7%. Тем не менее распространенное представление о значительно большей рискованности активов развивающихся рынков – скорее стереотип, чем реальность. Все те же 25 лет девять из 10 дефолтов за пределами финансового сектора происходили в странах развитых. Это объясняется бóльшим количеством эмитентов на этих рынках. Тем не менее процент ежегодных дефолтов по облигациям развитых и развивающихся рынков с одинаковым рейтингом сопоставим: по данным агентства Moody’s, 4,7% и 5,5% соответственно. Разница объясняется большим количеством дефолтов в развивающихся странах во время и после азиатского кризиса в 1998-2003 гг. А с 2005 г. разница была совсем незначительной – даже в 2008 г. уровни дефолтов различались менее чем на 1,5%. Чтобы выйти на финансовый рынок, компании из развивающихся стран должны иметь лучшие показатели долговой нагрузки, юридические ограничения по их выпускам более жесткие. Зачастую компании, по собственным показателям претендующие на инвестиционный рейтинг, получают спекулятивный лишь из-за невысоких рейтингов страны, в которой они работают.

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Этот год выдался весьма непростым. Начавшееся ужесточение монетарной политики в ведущих экономиках спровоцировало отток капитала с развивающихся рынков. Непрекращающиеся торговые войны Дональда Трампа с Китаем, ЕС и странами NAFTA увеличивают напряженность среди инвесторов.

Дополнительный негативный фон создали очередные санкции в отношении России и Ирана, а также кризисы в Аргентине и Турции.

Избежать более значительной коррекции рынкам помогла относительно стабильная макроэкономическая ситуация в крупнейших развивающихся странах, устойчивая динамика цен на сырьевые товары, а также наличие плавающих валютных курсов у большинства этих стран, что снижает влияние внешних факторов на рынок.

Спад спроса привел к снижению активности эмитентов на первичном рынке: за январь - октябрь 2018 г. было размещено новых выпусков на $1,5 трлн – меньше, чем в предыдущие три года.

Оборотная сторона медали в том, что доходности по облигациям выросли, многие активы на долговых рынках стали выглядеть значительно более привлекательно. Так, доходность по индексу высокодоходных облигаций развивающихся рынков Bloomberg Barclays выросла до 8,32%, а у индекса высокодоходных облигаций США Bloomberg Barclays составила 6,23%.

Но это не значит, что нужно скупать все подряд облигации развивающихся рынков. Cпрэд по высокодоходным бондам Bloomberg Barclays (Bloomberg Barclays CDX HY Basket OTR Current Spread), который показывает разницу в доходностях между облигациями развивающихся рынков и казначейскими облигациями США, все еще ниже значений конца 2015 г., когда была последняя коррекция. Соответственно, рынку еще есть куда падать, и пока стоит сохранять осторожность, инвестируя в облигации со сроком погашения 3-5 лет, и оставаться в рамках привычного круга эмитентов.

Российский рынок

Рынок российских еврооблигаций уже достаточно долго находится под значительным влиянием санкций. Платежеспособность ведущих российских эмитентов зачастую превосходит иностранные аналоги, при этом доходности по их бондам выше – во многом из-за опасений, связанных с санкциями. Тем не менее это не значит, что вложение 100% средств в российские облигации даст инвестору лучшее соотношение риск/доходность. Так, за последние пять лет индекс российских облигаций JCB BRU обогнал индекс облигаций развивающихся рынков на 7%, но в 2014 г. проседал более чем на 25% относительно него. В апреле 2018 г. российский индекс падал за день на 5,7%, в то время как индекс облигаций развивающихся рынков практически не менялся.

Несмотря на волатильность в текущем году, облигации развивающихся рынков продолжат развиваться как класс активов. Их объем будет расти вслед за ростом основных развивающихся экономик. Еврооблигации развивающихся рынков – уже не аутсайдер по сравнению с соперниками на рынках развитых. Это серьезный игрок, который может навязать борьбу лидеру.

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