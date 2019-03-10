Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: За валюту дают все меньше
Крупнейшие банки снижают ставки валютных вкладов
Доллары и евро населения теперь нужны им меньше, объясняют эксперты
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В последние полгода ставки валютных вкладов росли, но в марте ситуация начала меняться
М. Стулов / Ведомости
В последние полгода ставки валютных вкладов росли. Причем крупнейшие розничные банки предлагали вкладчикам одни из самых выгодных условий вложений валюты. Ставки долларовых депозитов в некоторых банках из топ-10 по величине портфеля привлеченных средств населения достигали 3,5–4% годовых. Но в марте ситуация начала меняться.
Только за первые дни марта четыре из десяти крупнейших розничных банков страны снизили доходность валютных депозитов.
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