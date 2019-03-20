Банки не смогут списывать с дебетовой карты должника больше имеющейся на ней суммы
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19 февраля Верховный суд рассматривал жалобу жителя Пермского края Дениса Порозова. Решение по ней было опубликовано 20 марта. Как следует из материалов дела, в 2012 г. он получил в Сбербанке дебетовую карту, в договоре возможности овердрафта предусмотрено не было. Однако у клиента образовались долги, и в ходе исполнительного производства банк списал деньги с карты Порозова, несмотря на отсутствие на ней средств. В итоге на счете клиента образовался долг в 33 500 руб., его банк оформил как кредит под 40% годовых. Этот кредит Порозов не погасил. Тогда в 2017 г. Сбербанк обратился в суд и потребовал взыскать с клиента более 60 000 руб., из которых 14 000 руб. приходится на проценты и 13 000 руб. – неустойка.
В суде первой инстанции Сбербанк проиграл. Пермский краевой суд это решение отменил, встав на сторону банка. Но Верховный суд тоже отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.
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