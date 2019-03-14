Почему пакеты банковских услуг не всегда выгодны клиентам
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Желая привязать к себе клиента, многие банки предлагают им не просто воспользоваться отдельными продуктами, а завести сразу пакет услуг – с более выгодными ставками, кэшбэками и бесплатными сервисами.
Качественный пакет услуг может включать различные дебетовые и кредитные карты, вклады, счета и другие банковские продукты со специальными условиями, а также набор небанковских услуг, чаще всего премиального характера, как консьерж-сервис и посещение vip-залов аэропортов.
«Цель пакетов услуг в банках – привлечь и повысить лояльность клиентских сегментов, с которыми банк хочет работать», – объясняет страсть некоторых банков к пакетам услуг главный эксперт Premium & Private Banking Frank RG Любовь Прокопова.
В пакете чаще всего сразу несколько карт, например в разных валютах или привязанных к одному счету (для членов семьи или сотрудников обладателя пакета). Большинство банков включают в пакеты услуг карты одной категории – стандартные, Gold, Platinum и т. д.
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