ЦБ ищет банки, работающие около крупных рынков

Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: ЦБ попросил банки зачекиниться у рынков

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Центробанк повнимательнее посмотрит за «рыночными» банками Виктор Драчев / ТАСС

Центробанк попросил банки отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков, – такое письмо банкам направил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. «Ведомости» ознакомились с документом, его получение подтвердили топ-менеджеры двух региональных банков. Сообщить о своих точках на рынках банки должны были до 4 апреля. Также ЦБ попросил «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия.

Что регулятор намерен делать с полученной информацией, он не пишет, его представитель комментировать письмо не стал.