«Росгосстрах» резко увеличил продажи полисов ОСАГО
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«Росгосстрах» в I квартале резко увеличил продажу полисов ОСАГО, таковы данные Российского союза автостраховщиков (РСА, союз обобщает информацию от всех страховщиков ОСАГО). «Росгосстрах» принадлежит банку «ФК Открытие», отправленному на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.
Долгие годы «Росгосстрах» был лидером рынка ОСАГО, в 2014 г. доля компании превышала 40%. Но в 2017 г. «Росгосстрах» начал сворачивать бизнес ОСАГО, компания объяснила это убыточностью сегмента. В I квартале 2018 г. «Росгосстрах» еще продолжал сокращать присутствие на рынке ОСАГО, занимался оздоровлением портфеля ОСАГО, которое, утверждала компания, завершилось в конце прошлого года, рассказывает директор группы рейтингов институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов.
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