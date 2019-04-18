Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: «Росгосстрах» разгоняется

«Росгосстрах» резко увеличил продажи полисов ОСАГО

Страховщик вышел на второе место – после «Альфастрахования»

«Росгосстрах» в I квартале резко увеличил продажу полисов ОСАГО, таковы данные Российского союза автостраховщиков (РСА, союз обобщает информацию от всех страховщиков ОСАГО). «Росгосстрах» принадлежит банку «ФК Открытие», отправленному на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.

Долгие годы «Росгосстрах» был лидером рынка ОСАГО, в 2014 г. доля компании превышала 40%. Но в 2017 г. «Росгосстрах» начал сворачивать бизнес ОСАГО, компания объяснила это убыточностью сегмента. В I квартале 2018 г. «Росгосстрах» еще продолжал сокращать присутствие на рынке ОСАГО, занимался оздоровлением портфеля ОСАГО, которое, утверждала компания, завершилось в конце прошлого года, рассказывает директор группы рейтингов институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике