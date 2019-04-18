Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Убытки снова в моде

Ажиотаж на рынке IPO напоминает технобум 20 лет назад

С участниками пузыря доткомов нынешние компании роднит убыточность, но есть и важные отличия

Технологические компании устремились на фондовый рынок, при том что американские индексы находятся на рекордных уровнях. Хотя эти компании зачастую продолжают называть стартапами, многие существуют уже около десятилетия, наладили бизнес и прочно вошли в жизнь миллионов людей. Это не отменяет того факта, что даже популярные компании, вроде сервисов заказа такси Uber и Lyft, до сих пор не доказали, что способны работать безубыточно. Ничто не свидетельствует о поздней стадии цикла лучше, чем массовые IPO компаний со слабыми шансами на выход в прибыль, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

Кроме того, частные инвесторы оценили их в миллиарды, а то и в десятки миллиардов долларов, что снижает потенциал роста стоимости их акций на бирже.

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