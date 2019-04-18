Ажиотаж на рынке IPO напоминает технобум 20 лет назад
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Технологические компании устремились на фондовый рынок, при том что американские индексы находятся на рекордных уровнях. Хотя эти компании зачастую продолжают называть стартапами, многие существуют уже около десятилетия, наладили бизнес и прочно вошли в жизнь миллионов людей. Это не отменяет того факта, что даже популярные компании, вроде сервисов заказа такси Uber и Lyft, до сих пор не доказали, что способны работать безубыточно. Ничто не свидетельствует о поздней стадии цикла лучше, чем массовые IPO компаний со слабыми шансами на выход в прибыль, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.
Кроме того, частные инвесторы оценили их в миллиарды, а то и в десятки миллиардов долларов, что снижает потенциал роста стоимости их акций на бирже.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}