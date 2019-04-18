Ажиотаж на рынке IPO напоминает технобум 20 лет назад

С участниками пузыря доткомов нынешние компании роднит убыточность, но есть и важные отличия

Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Убытки снова в моде

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Технологические компании устремились на фондовый рынок Richard Drew / AP

Технологические компании устремились на фондовый рынок, при том что американские индексы находятся на рекордных уровнях. Хотя эти компании зачастую продолжают называть стартапами, многие существуют уже около десятилетия, наладили бизнес и прочно вошли в жизнь миллионов людей. Это не отменяет того факта, что даже популярные компании, вроде сервисов заказа такси Uber и Lyft, до сих пор не доказали, что способны работать безубыточно. Ничто не свидетельствует о поздней стадии цикла лучше, чем массовые IPO компаний со слабыми шансами на выход в прибыль, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

Кроме того, частные инвесторы оценили их в миллиарды, а то и в десятки миллиардов долларов, что снижает потенциал роста стоимости их акций на бирже.