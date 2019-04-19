Как зачистка банков изменила бизнес по обналичиванию денег

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Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – описывает типичные схемы Росфинмониторинг Евгений Разумный / Ведомости

«Слышала про обнальный перебой сегодня? Кэш не привезли из регионов, и еще обыски на рынках. Все в панике, клиенты копытом стучат. Все друг у друга занять пытаются, но пока безуспешно» – так в середине марта описывал трудности с поставкой теневых наличных в Москве мелкий финансист.

Как раз в этот день Центробанк отчитался о сокращении сомнительных операций: в 2018 г. было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой.