«Ингосстрах» вернул риски компаний Дерипаски на западный рынок

Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: «Ингосстрах» избавился от рисков Дерипаски

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«Ингосстрах» перестраховал у западных компаний имущественные риски предприятий своего акционера Олега Дерипаски Евгений Разумный / Ведомости

«Ингосстрах» перестраховал у западных компаний имущественные риски предприятий своего акционера Олега Дерипаски (ему принадлежит 10%), находившихся под санкциями, рассказали «Ведомостям» партнер «Ингосстраха» и человек, знающий условия перестраховочной программы.

Сложности с перестрахованием у «Ингосстраха» возникли в апреле 2018 г., когда компании Дерипаски попали под санкции США: «Ингосстрах» годами страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика (компания это никогда не комментировала).