Рубль начал неделю с роста

Александра Зотова для Ведомостей

Рубль дорожает на Московской бирже в начале недели. На открытии торгов в понедельник, 20 мая, курс доллара снизился на 23 коп. до 64,55 руб., курс евро – на 21 коп. до 72,02 руб.

К 11.25 мск доллар стоил уже 64,5 руб., за евро давали 72,01 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени вырос на 0,09% до 2579,89 п., индекс РТС – на 0,42% до 1259,99 п.

В выходные произошли важные события на рынке нефти, поддержавшие курс рубля, указывает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. Состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, после которого министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК и другие производители нефти выступили за продление сделки об ограничении добычи нефти во втором полугодии на текущих условиях. Нефтяные цены ответили ростом: к 11.30 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подорожал на 0,99% до $72,93.

Рубль получил поддержку не только со стороны нефти, замечает аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов: снизились санкционные риски. Ожидаемая встреча президентов России и США во время саммита «большой двадцатки» (G20) в Японии позволяет надеяться как минимум на отсрочку новых антироссийских санкций, говорит он. Вкупе с ростом нефтяных котировок это способствует высокому спросу на рублевые активы, в частности на ОФЗ, резюмирует он.

Высокий спрос на ОФЗ сохраняется с начала квартала: так, на прошлой неделе Минфин разместил бумаги на 135 млрд руб. при спросе в 239,1 млрд и досрочно выполнил квартальный план по привлечению.

Растущие нефтяные котировки и высокий спрос на российские активы продолжат поддерживать рубль всю неделю, оптимистичен Кочергин. Кроме того, экспортеры начинают готовиться к налоговому периоду и продавать валюту, а это традиционно поддерживает курс, напоминает он.