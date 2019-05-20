Финансы / Банки

У «Траста» появился еще один руководитель

Главным исполнительным директором банка непрофильных активов стал выходец из А1

Главным исполнительным директором (CEO) банка непрофильных активов «Траст» назначен выходец из А1 (инвестиционное подразделение «Альфа групп») Михаил Хабаров, говорится в сообщении пресс-службы банка. Хабаров будет курировать вопросы, связанные с работой блока управления непрофильными активами, а также с работой дочерних предприятий в периметре «Траста». Он также будет участвовать в стратегическом и оперативном управлении компанией.

Александр Соколов останется президентом – председателем правления «Траста» и будет управлять работой банка в целом, пояснил его представитель. «Михаил Хабаров – один из лучших менеджеров в стране, имеющих практический опыт работы с проблемными и непрофильными активами. Мы уверены, что его опыт поможет показать результат, предполагаемый нашей амбициозной стратегией», – приводятся слова Соколова в пресс-релизе «Траста».

Хабаров в 2006–2010 гг. возглавлял управляющую компанию «Альфа капитал», после чего стал президентом А1. Компания осуществляет все типы инвестиционных проектов, включая реструктуризацию проблемной корпоративной задолженности и антикризисное управление, указано на ее сайте. Хабаров не единственный выходец А1 в команде «Траста»: в прошлом году финансовый блок «Траста» возглавил бывший финансовый директор А1 Филипп Лерман. Это пример «того, что мы ориентируемся на лучшие кадры», говорил «Ведомостям» о его назначении Соколов.

«В то время, когда Хабаров возглавлял А1, компания заняла ведущие позиции в инвестиционной сфере, в том числе благодаря его способностям находить перспективные проекты и доводить их до конца несмотря на все сложности», – говорит управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. Назначение Хабарова на позицию управляющего портфелем плохих долгов в «Трасте» потребует от него использования специальных навыков и профессиональных компетенций, потому что работа по поиску и возврату плохих долгов – это один из самых сложных процессов в деятельности инвестиционной компании, подчеркивает Елинсон.

О создании на базе «Траста» банка непрофильных активов ЦБ объявил в апреле прошлого года. На его баланс были переданы непрофильные активы санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). К концу I квартала 2019 г. активы «Траста» превышали 2 трлн руб. В течение пяти лет ЦБ рассчитывает вернуть 1 трлн руб. непрофильных активов санируемых через ФКБС банков, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев.

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