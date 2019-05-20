У «Траста» появился еще один руководитель

Максим Стулов / Ведомости

Главным исполнительным директором (CEO) банка непрофильных активов «Траст» назначен выходец из А1 (инвестиционное подразделение «Альфа групп») Михаил Хабаров, говорится в сообщении пресс-службы банка. Хабаров будет курировать вопросы, связанные с работой блока управления непрофильными активами, а также с работой дочерних предприятий в периметре «Траста». Он также будет участвовать в стратегическом и оперативном управлении компанией.

Александр Соколов останется президентом – председателем правления «Траста» и будет управлять работой банка в целом, пояснил его представитель. «Михаил Хабаров – один из лучших менеджеров в стране, имеющих практический опыт работы с проблемными и непрофильными активами. Мы уверены, что его опыт поможет показать результат, предполагаемый нашей амбициозной стратегией», – приводятся слова Соколова в пресс-релизе «Траста».

Хабаров в 2006–2010 гг. возглавлял управляющую компанию «Альфа капитал», после чего стал президентом А1. Компания осуществляет все типы инвестиционных проектов, включая реструктуризацию проблемной корпоративной задолженности и антикризисное управление, указано на ее сайте. Хабаров не единственный выходец А1 в команде «Траста»: в прошлом году финансовый блок «Траста» возглавил бывший финансовый директор А1 Филипп Лерман. Это пример «того, что мы ориентируемся на лучшие кадры», говорил «Ведомостям» о его назначении Соколов.

«В то время, когда Хабаров возглавлял А1, компания заняла ведущие позиции в инвестиционной сфере, в том числе благодаря его способностям находить перспективные проекты и доводить их до конца несмотря на все сложности», – говорит управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. Назначение Хабарова на позицию управляющего портфелем плохих долгов в «Трасте» потребует от него использования специальных навыков и профессиональных компетенций, потому что работа по поиску и возврату плохих долгов – это один из самых сложных процессов в деятельности инвестиционной компании, подчеркивает Елинсон.

О создании на базе «Траста» банка непрофильных активов ЦБ объявил в апреле прошлого года. На его баланс были переданы непрофильные активы санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). К концу I квартала 2019 г. активы «Траста» превышали 2 трлн руб. В течение пяти лет ЦБ рассчитывает вернуть 1 трлн руб. непрофильных активов санируемых через ФКБС банков, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев.