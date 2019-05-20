ЦБ впервые раскрыл, сколько стоят кредиты для зарплатных клиентов банков

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Максим Стулов / Ведомости

В понедельник, 20 мая, ЦБ опубликовал предельные значения полной стоимости кредита (ПСК) за I квартал. Банкам запрещено превышать эти показатели более чем на треть – рассчитывать среднерыночные значения ПСК регулятор начал с 2015 г., данные предоставляют не менее чем 100 крупнейших розничных банков. В расчетах за I квартал этого года появилась новая категория займа, следует из опубликованных ЦБ данных, – это «Потребительские кредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет». Это все виды кредитов, которые банки выдают своим зарплатным клиентам, пояснил «Ведомостям» представитель ЦБ. Расчеты по ссудам для зарплатных клиентов регулятор публикует впервые.

Согласно расчетам регулятора, предельно допустимая ставка по кредитам для зарплатных клиентов составляет 21,4% годовых (среднерыночное значение – 16%). Это меньше, чем, например, по обычным потребительским кредитам для других клиентов: так, по кредиту до 30 000 руб. сроком до одного года предельная ПСК составляет 40% годовых (среднерыночное значение – 30,3%), на сумму 30 000–100 000 руб. – 23,8% (17,8%).