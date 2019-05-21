Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа

Минфину никогда не нравился ИИС первого типа Максим Стулов / Ведомости

Нужно постепенно отказываться от первого типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов типа А), считает Минфин, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Возможность открыть такой счет и получить налоговые льготы появилась у частных инвесторов в 2015 г. ИИСы первого типа позволяют вернуть 13% внесенной на счет суммы, но не более 52 000 руб. Второй тип ИИСа (тип Б) полностью освобождает инвестора от уплаты НДФЛ, но воспользоваться льготой можно только при закрытии счета.

Всего на индивидуальных счетах скопилось 120 млрд руб., по подсчетам Национальной ассоциации участников фондового рынка -(НАУФОР) на конец 2018 г. При этом сумма вложений в течение года увеличилась почти втрое: за 2018 г. россияне разместили на ИИСах более 80 млрд руб.

По данным Федеральной налоговой службы, за 2016–2017 гг. налоговый вычет по счетам типа А составил 17,75 млрд руб. Данных за 2018 г. пока нет, как и сведений по льготам по счетам типа Б: получить их можно только по прошествии не менее трех лет с момента заключения договора на ведение ИИСа, а значит, не ранее 2018 г.

Минфину никогда не нравился ИИС первого типа, потому что «это некий кредит на получение дохода, который еще не получен», объяснил Моисеев. По его словам, ИИС типа А был стартапом, чтобы заинтересовать инвесторов этими инструментами, но от него нужно «потихонечку отходить». Дискуссия по этому вопросу уже началась, отметил он, добавив: «Мы, конечно, ничего не будем делать шашкой, запрещать задним числом, завтра и тому подобное».

Сейчас это пока идея, которую еще только предстоит обсуждать, уточнил «Ведомостям» представитель Минфина. «Отказ от этого инструмента нужно прорабатывать очень аккуратно, чтобы реформа никак не затронула тех людей, которые уже инвестировали», – -отметил он.

В ЦБ видят, что для отрасли первый тип ИИСа более интересен, потому что дает большую маржу в краткосрочном периоде, но должны развиваться ИИСы второго типа, где инвесторы более долгосрочные, заявила во вторник и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Отказываться от -ИИСа типа А не нужно, нужно найти баланс, подчеркнула она: «Чтобы они [ИИСы типа А] остались привлекательными для индустрии, была маржа, но мы хотели бы, чтобы ИИСы второго типа были более интересными, это действительно более долгосрочная бизнес-модель».

Способы повысить привлекательность ИИСа второго типа уже обсуждаются, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума обсуждает вопрос об увеличении сумм инвестирования в ИИС типа Б. Одновременно рассматривается возможность снятия с ИИСов этого типа части средств и страхования размещенных на них средств государством, перечислил Аксаков. Сейчас максимальный годовой взнос на любой тип ИИСа – 1 млн руб.

Обсуждается сумма в 1,4 млн руб. – столько же государство гарантирует по вкладам граждан в банках, пояснил Аксаков агентству ТАСС. НАУФОР предлагает повысить взнос до 2,5 млн руб. и одновременно ввести возможность снимать до 50% средств и затем возвращать на счет, говорит президент ассоциации Алексей Тимофеев.

Индивидуальные счета первого типа более понятны начинающему инвестору, который знает, что получит на внесенную сумму фиксированный вычет, замечает первый замгендиректора «Открытие брокера» Владимир Крекотень: «Такие счета – способ привлечь новых розничных инвесторов на фондовый рынок и переключить их внимание с банковских депозитов». С другой стороны, развитие счетов второго типа привлечет инвесторов с большим аппетитом к риску, указывает он: в случае с ними инвестор напрямую заинтересован в росте доходности, а значит, будет инвестировать чаще и в больший спектр бумаг. Пока что первый тип популярнее, отмечает он: среди клиентов «Открытие брокера» соотношение ИИСа первого и второго типа составляет примерно 60 на 40.

Желание Минфина развивать второй тип ИИСов понятно, ведь с первым типом инвестор может фактически не вкладывать активно в ценные бумаги, потому что получит 52 000, ничего не делая, просто положив на счет 400 000 руб., говорит гендиректор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева. В «Альфа-капитале» уже сейчас у более чем 60% инвесторов ИИС типа Б: «Многие клиенты просто забывают пользоваться вычетом на взнос и собрать вовремя документы». Развивать этот тип счетов логично – это стимулирует инвестировать на долгий срок, считает она. ИИСы первого типа наиболее эффективны на сроке около трех лет, далее с каждым годом их эффективность начинает падать, указывает Тимофеев: «У инвестора нет смысла долго держать открытым такой счет, проще закрыть его и открыть новый».