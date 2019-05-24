Греф поддерживает идею вернуть дивиденды Сбербанка Центробанку

Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк поддерживает идею вновь учитывать дивиденды госбанка в доходах Центробанка, владеющего 50%+1 акция кредитной организации. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей». По его словам, ЦБ несет сейчас убытки, а бюджет вышел из дефицита, и было бы правильно, чтобы часть дивидендов Сбербанка покрывала потери регулятора.

Последние два года дивиденды Сбербанка перечисляются напрямую в бюджет, а не идут в доходы ЦБ – регулятор по закону обязан перечислять 75% своей прибыли в бюджет. Но с 2017 г. ЦБ занялся санациями банков самостоятельно, что отразилось на его доходах: у банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, много плохих и непрофильных активов, которые требует резервирования. ЦБ, как акционер, вынужден отражать в своем балансе часть резервов, что уменьшает его прибыль и капитал. Регулятор рассчитывает, что сможет вернуть около 40% непрофильных активов, исходя из этих ожиданий и создает резервы. Чтобы это не отражалось на доходах бюджета, было решено направлять дивиденды Сбербанка напрямую в бюджет, а не распределять их через прибыль ЦБ.

Вернуться к прежней системе в четверг, 23 мая, предложила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это поможет регулятору покрыть часть убытков, объяснила она. В 2017 г. убытки ЦБ составили 435,3 млрд руб., в 2018 г. – 434,6 млрд руб.

За 2018 г. Сбербанк может распределить 361,3 млрд руб., или 16 руб. на акцию – годовое общее собрание акционеров госбанка проходит в пятницу, 24 мая, в Москве. Это рекордные дивиденды Сбербанка, хотя аналитики и инвесторы ожидали чуть больше; бюджет получит около 180 млрд руб.