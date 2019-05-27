Рынок страхования жизни упал впервые за десять лет

Евгений Разумный / Ведомости

За I квартал 2019 г. сборы страховщиков жизни сократились на 5,5% до 94,8 млрд руб., сообщил в понедельник Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Этот рынок упал впервые за 10 лет, сказал председатель комитета ВСС по страхованию жизни Максим Чернин.

Сильнее всего упали сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое банки зачастую предлагают как более доходную альтернативу вкладам: согласно данным союза, премии по ИСЖ сократились на 26,1% до 46 млрд руб. ВСС раскрывает данные раньше Центробанка.

ИСЖ – флагман рынка страхования жизни. В I квартале на ИСЖ пришлось 48% всех премий, на кредитное страхование – 21,9%, или 20,8 млрд руб., на накопительное страхование жизни – 19,2%, или 18,2 млрд руб.

Падение сборов по ИСЖ союз связывает с насыщением премиальных клиентских сегментов, для которых характерен этот продукт. Еще одна причина – внедрение с 1 января этого года стандартов продаж, разработанных ВСС. Они направлены на борьбу с недобросовестными продажами полисов страхования жизни.

Продажи стали более осознанными, полагает директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Клиенты поняли, что оформляют не вклады, а продукты с высокой степенью риска, рассказывает генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко. У этой компании, являющейся лидером рынка страхования жизни, взносы по ИСЖ выросли на 1,5%, сообщил ВСС. У остальных крупных страховщиков жизни взносы по ИСЖ упали: сильнее всего – у «Капитал лайф страхование жизни» (на 85,7%, бывшее «РГС жизнь»), у «Ингосстрах жизни» (на 67%) и «Альфастрахования жизни» (на 65,6%).

Сокращение сборов по страхованию жизни сопровождается сильным ростом жалоб потребителей на эти продукты. За первые три месяца этого года количество жалоб граждан на страхование жизни, поступивших в ЦБ, выросло на 85%, сказал Габуния: «Этот тренд нас настораживает». Количество жалоб в абсолютном выражении он назвать затруднился.

ЦБ проанализировал и доходность договоров ИСЖ, которые уже завершились. Она оказалась не такой высокой, как зачастую обещают продавцы полисов ИСЖ – это в основном банки. По пятилетним полисам доходность составила 2,4%, по трехлетним – 1,9%, привел данные по 80 000 завершившихся договоров Габуния.

По его мнению, рынок ИСЖ будет находиться в худшем состоянии, чем раньше. Он напомнил, что с апреля действует указание ЦБ, предусматривающее новые требования к продаже полисов страхования жизни.

Компании и агенты обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора.

Как введение новых требований ЦБ сказалось на продажах, пока оценить сложно, сказал Габуния. Прошло мало времени, говорит Леоненко. ЦБ в ближайшее время проведет контрольные закупки и проверит, соблюдаются ли его требования, предупредил Габуния.

Прогнозировать, как изменятся сборы рынка страхования жизни по итогам 2019 г., Габуния отказался. За I квартал компании заключили 1,9 млн договоров страхования жизни, сообщает ВСС.