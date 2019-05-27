Россельхозбанк просит еще денег в капитал

Он уже получил 15 млрд рублей от государства, заложенных в бюджет этого года

Евгений Разумный / Ведомости

Россельхозбанк (РСХБ) ведет переговоры о дополнительных вливаниях в капитал в этом году, рассказал в ходе телеконференции по результатам банка за I квартал его зампред Кирилл Левин. Бюджет предусматривал докапитализацию РСХБ на 15 млрд руб. в 2019 г., и она уже состоялась, следует из отчетности госбанка по МСФО: допэмиссия была проведена в апреле. Следующие плановые вливания в капитал предусмотрены на 2020 г. в размере 10 млрд руб.

«Мы запланировали рост активов [в этом году] примерно на 12%», – объясняет потребность в дополнительных вливаниях Левин. Кроме того, усилится влияние предусмотренных Центробанком надбавок на капитал – это отразится на результатах I квартала 2020 г., предупредил он.

«Ведомости» направили запрос в Минфин.

В I квартале РСХБ заработал 0,55 млрд руб. чистой прибыли. А прошлый год стал для госбанка первым безубыточным с 2013 г.: он получил 1,5 млрд руб. чистой прибыли. До этого РСХБ четыре года нес огромные убытки из-за больших резервов: максимум в 94,2 млрд руб. – в 2015 г. Поддерживать капитал помогало государство. В 2015 г. оно предоставило РСХБ 78,8 млрд руб., в 2016 г. – 8 млрд руб., в 2017 г. – еще 50 млрд руб. В прошлом году – 25 млрд руб.

В январе – марте этого года РСХБ направил в резервы 8,8 млрд руб. против 10,6 млрд годом ранее.

Краткосрочная задача – соблюсти надбавки по капиталу, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Но есть более серьезная и длинная история, замечает он. С учетом перехода на МСФО 9 в регулятивной отчетности нужны будут дополнительные вливания в капитал, указывает Данилов: «За два месяца капитал РСХБ сократился на 178 млрд руб. из 312 млрд руб. А регулятивный базовый капитал, на основе которого рассчитываются нормативы, – 296 млрд руб. При этом балансовый капитал составляет 137 млрд руб. В какой-то момент ЦБ попросит нивелировать эту разницу, и регулятивный капитал будет уменьшаться. Получается, что РСХБ на каком-то горизонте потребуется около 100 млрд руб.», – объясняет он.

«Считаем предположения, комментарии и расчет специалиста некорректными. МСФО9 не влияет на размер регуляторного капитала банка», — сообщил представитель РСХБ.