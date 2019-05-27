Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok

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Сергей Портер / Ведомости

Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный». Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одной из сторон спора, и человек, близкий к комиссии. Жалоба фонда была рассмотрена по существу несмотря на то, что ответчики по претензии Baring Vostok – Артем Аветисян, принадлежащая ему компания «Финвижн холдингс» и Шерзод Юсупов – во второй раз не пришли на заседание.

Комиссия действительно рассматривала жалобу Baring Vostok в пятницу и приняла решение, подтвердил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, выступающий арбитром со стороны Юсупова и Аветисяна. Содержание решения он не раскрывает, но говорит, что оно было принято единогласно. К 30 мая решение оформят и доведут до сторон спора, указывают собеседники «Ведомостей».