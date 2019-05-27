Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный». Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одной из сторон спора, и человек, близкий к комиссии. Жалоба фонда была рассмотрена по существу несмотря на то, что ответчики по претензии Baring Vostok – Артем Аветисян, принадлежащая ему компания «Финвижн холдингс» и Шерзод Юсупов – во второй раз не пришли на заседание.
Комиссия действительно рассматривала жалобу Baring Vostok в пятницу и приняла решение, подтвердил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, выступающий арбитром со стороны Юсупова и Аветисяна. Содержание решения он не раскрывает, но говорит, что оно было принято единогласно. К 30 мая решение оформят и доведут до сторон спора, указывают собеседники «Ведомостей».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}