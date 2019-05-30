Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: ОФЗ станут ближе к народу

Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ

Новые бумаги будут привлекательнее для населения — комиссия банков за их продажу будет отменена, а номинал снизится с 30 000 до 10 000 рублей

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк». 17 мая Минфин представил банкам стратегию рекламной кампании, подготовленную агентством SPN Communications. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два участника встречи. Представитель Минфина содержание презентации комментировать не стал, но подтвердил планы по информированию населения о народных ОФЗ. Новый выпуск планируется разместить до конца июня.

Рекламировать новый выпуск ОФЗ для населения планируется на телевидении, радио и в интернете, говорится в стратегии. 60% рекламной кампании будет приходиться на продуктовый и обучающий контент – описание ОФЗ-н, преимущества и возможности для покупателей, пошаговые инструкции и рекомендации для начинающих. Для бумаг планируется создать страницы в соцсетях, где будет полная информация про облигации, новости и рекомендации. Бюджет на рекламную кампанию представитель Минфина не называет. Он лишь отметил, что размещение на ТВ будет бесплатным – ролики будут размещаться как социальная реклама. Представитель SPN отказался от комментариев.

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