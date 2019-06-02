Ассоциация банков «Россия» признала свою деятельность недостаточно эффективной

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«Россия» недорабатывает Евгений Разумный / Ведомости

«Ассоциация не является достаточно эффективным объединением, обладающим глубокой профессиональной экспертизой и пользующимся авторитетом при отстаивании интересов банковского сообщества при взаимодействии с регуляторами», – говорится в материалах к первому съезду ассоциации банков «Россия», состоявшемуся 31 мая.

«Россия» стала крупнейшей банковской ассоциацией недавно, после скандала в 2017 г. в другом объединении – Ассоциации российских банков (АРБ). Доклад к ее очередному съезду раскритиковал Альфа-банк, усмотревший в нем обвинения ЦБ в «цинизме, фаворитизме, работе в режиме военных операций, умышленном сокращении числа банков». Альфа-банк из ассоциации вышел, так же поступили другие крупнейшие банки, в том числе и Сбербанк, заявив, что АРБ не учитывает их интересы.