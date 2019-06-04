TCS Group просит денег у инвесторов для кредитования россиян

Ей нужно $300 млн, чтобы противостоять мерам ЦБ по охлаждению рынка

Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Тиньков капитально готовится к кредитному буму

Олег Тиньков снова попросит на рынке деньги для кредитования россиян Донат Сорокин / ТАСС

TCS Group (главные активы – «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») проведет SPO, чтобы привлечь до $300 млн капитала, сообщила группа на Лондонской бирже (LSE).

Внеочередное собрание акционеров состоится 27 июня; им, в частности, предложено отказаться от преимущественного права выкупа акций допэмиссии. При размещении предпочтение будет отдаваться акционерам, пообещал на телеконференции с инвесторами предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

Тиньков думать будет

Основной владелец TCS Group – Олег Тиньков: он распоряжается 88,6% голосов. Ему принадлежат почти все акции класса В, у которых 10 голосов, а также примерно 43% акций класса А (у них по 1 голосу), еще 6,5% таких акций – у менеджмента, остальное находится в свободном обращении на LSE.

Представитель группы не сказал, будет ли Тиньков участвовать в допэмиссии. Основной акционер может принять участие в размещении, но подтверждения пока нет, уточнил на телеконференции с инвесторами директор по корпоративному финансированию «Тинькофф банка» Сергей Пирогов.

Спрос на рынке на бумаги TCS Group определенно есть, об этом как минимум говорит тот факт, что компания достаточно регулярно выходит на рынок, указывает начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев. В марте структура Тинькова продала 4,56% TCS Group за $150 млн. Компания может рассчитывать на высокий спрос, если ситуация на рынке не ухудшится, считает Ананьев.

В марте Тиньков выручил $18 за бумагу, напоминает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Скорее всего, организаторы размещения будут ориентировать инвесторов именно на эту планку, рассуждает он. «Впрочем, не исключено, что инвесторы согласятся и на большую цену, если учесть, что в этот раз их деньги пойдут на развитие компании», – добавляет аналитик. В день объявления о планах провести допэмиссию бумаги TCS на LSE подешевели на 4,4% до $18,04.

Если продать акции не получится, TCS разместит субординированные облигации, указал Пирогов.

Перевыполнить план

Капитал TCS нужен для роста бизнеса: группа увеличила прогноз роста кредитного портфеля с более 40% в 2019 г. до как минимум 60%. Допэмиссия нужна, чтобы воспользоваться нынешней возможностью роста и сохранить значительные запасы капитала в будущем, приводятся в сообщении слова Хьюза.

В I квартале «Тинькофф банк» выполнил половину годового плана роста портфеля: 21,5% после вычета резервов. Половина роста была обеспечена новыми для него видами кредитов – наличными, в точках продаж, на покупку авто и под залог недвижимости. Эти кредиты составляли 32% портфеля на конец I квартала. В основном для банка сегменте – кредитных картах – рост за квартал был самым сильным за несколько лет. Представитель группы указывает, что вырастут все продукты, но прежде всего новые.

Пока «Тинькофф банк» повышает план роста портфеля, ЦБ безуспешно пытается охладить рынок. Регулятор озабочен быстрым ростом необеспеченного потребительского кредитования: в I квартале таких кредитов выдано на 25% больше, чем в январе – марте 2018 г. ЦБ повышает коэффициенты риска по необеспеченным кредитам: чем выше ставка, тем больше капитала требует такой кредит. С марта 2017 г. ЦБ четыре раза повышал коэффициенты риска, подчеркивается в сообщении TCS, последний раз – с апреля. Из-за этого группа изменила дивидендную политику, снизив ориентир с 50 до 30% чистой прибыли по МСФО, чтобы оставлять в банке больше прибыли. Планов менять дивидендную политику пока нет, заявил представитель группы.

Другие причины, почему TCS нужен капитал, – введение базельских стандартов, а также скорое введение показателя долговой нагрузки заемщиков, объяснил инвесторам Хьюз. Выдавая кредит, банки должны будут учитывать отношение платежей по всем кредитам заемщика к его доходу: чем оно выше, тем больше капитала потребуется.

Повышенные надбавки не замедлили рост кредитования, признал представитель ЦБ, зато позволили накопить буферы к достаточности капитала: у розничных банков запас составляет 2,5–3,5 п. п. ЦБ может дополнительно повысить надбавки, предупредил он.

Банки зарабатывают на потребкредитовании достаточно, чтобы нивелировать давление на капитал, объясняет неудержимый рост аналитик Fitch Александр Данилов. Он полагает, что «Тинькофф банк» хочет нарастить портфель до того, как ЦБ еще закрутит гайки. Вероятно, он рассчитывает лучше других пройти очередной цикл, если перегрев рынка все-таки наступит, замечает Данилов. «Тинькофф» был единственным розничным банком в прошлый кризис, который остался прибыльным, напоминает он.

Вызывает вопросы качество роста портфеля: долговая нагрузка заемщиков превысила пик 2013–2014 гг., пишут аналитики «ВТБ капитала» Михаил Шлемов и Светлана Асланова. Банк консервативно оценивает риски: уровень одобрения у него низкий, уверяет Хьюз.