Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: «Тинькофф банк»: карты, тачки и дома
Кредитный бизнес «Тинькофф банка» теперь не только карты
Почти треть его портфеля – кредиты наличными и в точках продаж, на покупку машины, под залог недвижимости, малому и среднему бизнесу
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Кредитный бизнес «Тинькофф банка» теперь не только карты: почти треть его портфеля состоит из других продуктов
Андрей Гордеев / Ведомости
32% кредитного портфеля «Тинькофф банка» состоит из кредитов наличными, на покупку машины, под залог недвижимости, малому и среднему бизнесу, а также POS-кредитов, говорится в презентации для инвесторов.
Люди берут кредиты охотно: в I квартале «Тинькофф банк» выполнил половину годового плана по росту портфеля. После вычета резервов он вырос за квартал на 21,5% до 241 млрд руб., и банк изменил прогноз роста портфеля в 2019 г. с «примерно на 40%» до «более 40%».
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