Чем заменить валютный депозит

Евгений Разумный / Ведомости

К началу 2019 г. ставки валютных вкладов достигли максимума с августа 2015 г., с тех пор крупные и мелкие банки их постоянно снижают. За первые четыре месяца этого года средние максимальные ставки годовых долларовых вкладов в банках, привлекающих в совокупности две трети средств населения, опустились примерно на 0,5 процентного пункта до 3,7%, а депозитов в евро – почти в 3 раза, с 1 до 0,35% годовых.

В мае-начале июня крупные банки продолжили снижать доходность валютных депозитов. Сейчас лучшие ставки даже долгосрочных вкладов на застрахованную сумму (эквивалент 1,4 млн руб.) в топ-30 банков по величине портфеля вкладов населения не превышают 3% в долларах и 1% в евро.

Традиционный банковский депозит обычно теряет популярность в моменты снижения ставок, а клиенты начинают рассматривать альтернативные инструменты, констатирует директор департамента Private Banking банка «ФК Открытие» Виктория Денисова.

Но вариантов вложения валюты с гарантированным, как по вкладам, доходом совсем немного.

Купить немного долгов

Наиболее близкий по финансовому смыслу к вкладам инструмент – облигации. Эксперты называют валютные облигации (еврооблигации) российских компаний и государства лучшей заменой вклада. Граждане со скромными накоплениями могут приобрести некоторые из них через брокеров на Московской бирже непосредственно за валюту – достаточно открыть брокерский счет и поместить туда валюту. Для такой покупки не нужен статус квалифицированного инвестора (по законодательству у него должны быть активы от 6 млн руб., или опыт работы на рынке, или соответствующее образование).

Минимальный лот для покупки некоторых евробондов на Московской бирже составляет всего $1000, указывает начальник инвестиционного консультирования «Велес капитала» Виктор Шастин. По его подсчетам, сейчас доходность к погашению без учета рефинансирования купонов и до уплаты налогов, например, долларовых облигаций ВЭБа с погашением в 2020 г. составляет 3,95% годовых, в 2022 г. – 3,92% годовых, а более длинного долларового суверенного евробонда с погашением в 2028 г. «Россия-28» – 4,34% годовых. Также на сумму от $1000 на Мосбирже можно купить еврооблигации Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, ТМК, золотодобывающей компании «Полюс» и ряда других.

По большому счету

У состоятельных граждан выбор шире – на Московской бирже торгуются больше еврооблигации с минимальными лотами от $100 000–200 000. В частности, среди бумаг с погашением в ближайшие 3–5 лет долларовые еврооблигации «Новатэка», «Роснефти», а также суверенный выпуск «Россия-25» и «Газпром-20» в евро с доходностью 1,7 и 1,9% годовых соответственно.

Квалифицированным инвесторам также доступен широкий спектр еврооблигаций на зарубежном внебиржевом рынке. Как правило, минимальный лот покупки там – $200 000, замечает руководитель трейдинга Atonline Limited Михаил Ващенко. Для вложений долларов на 3–4 года управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич рекомендует суверенный выпуск России с погашением в апреле 2022 г. и с доходностью 3% годовых. Он напоминает, что корпоративные выпуски с кредитным рейтингом на уровне суверенного долга дают большую доходность. Например, трехлетние выпуски с погашением в 2022 г. «Газпрома» и «Лукойла» в долларах дают до 3,64% годовых, РЖД – 3,9%, «Роснефти» – 3,98%, «Норникеля» и «Северстали» – 4%. Но в отличие от государственных проценты по корпоративным бумагам облагаются налогом на доходы физических лиц.

Также квалифицированным инвесторам доступны вложения в корпоративный долг зарубежных эмитентов. «Бумаги таких эмитентов с погашением в 2020 г. обеспечивают доходность почти до 3% (Apple – 2,4%, AbbVie – 2,67%, Visa – 2,2%, Royal Dutch Shell –2,33%)», – говорит Ващенко. Но это не выше доходности валютных вкладов для состоятельных клиентов в российских госбанках.

Зарабатывать вечно

Некоторые российские банки и компании выпустили вечные еврооблигации. Они позволяют инвестировать в валюту, по сути, бессрочно и регулярно получать фиксированную выплату в виде купона, как по вкладу «до востребования», но с существенно большими ставками. Купонные выплаты по вечным бумагам, к примеру, ВТБ – 9,5% годовых в долларах, Альфа-банка – 8 или 6,95% в долларах в зависимости от выпуска. «Вечные бонды банков – это субординированные облигации, которые учитываются в их капитале. Они более рискованные – при снижении уровня достаточности капитала банк вправе не выплачивать проценты либо может их частично списать (в случае санации «Открытия» и Промсвязьбанка и прочих банков были списаны полностью), – предупреждает Грицкевич. – Да и вечные они весьма условно – как правило, по ним устанавливается колл-опцион».

Неизбежные потери

Получается, потенциальный доход от вложений в валютные облигации не всегда выше, чем от вкладов. «Относительно хорошая доходность будет только у длинных бумаг со сроком погашения свыше пять лет», – говорит гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев.

Правда, при вложении небольшой суммы в еврооблигации через Московскую биржу можно получить дополнительный бонус до 52 000 руб., если покупать бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, и получить налоговый вычет на взнос до 400 000 руб., замечает директор департамента клиентских отношений «Солида» Алексей Клочко. Для этого придется сначала заводить на счет рубли, затем конвертировать их в валюту (в валютной секции биржи это делается с минимальными потерями), напоминает Грицкевич.

Вложения в облигации сопряжены с дополнительными издержками по сравнению с вкладами. Инвесторы должны платить комиссии бирже и брокеру с каждой сделки, а также депозитарию, где хранятся бумаги. Впрочем, их размер некритичен при покупке на Мосбирже, совокупно не превышает нескольких десятых процента от вложенной суммы.

На внебиржевом рынке, например при инвестициях через лондонского брокера, цену, близкую к рыночной, можно получить только при вложении свыше $1 млн, иначе покупателя ждет наценка 0,5% или даже больше, предупреждает Лосев. Чем меньше лот, тем больше отклонение цены от рынка и больше потери инвестора. Да и комиссии брокеров там существенные.

При приобретении еврооблигаций на Московской бирже инвестору придется столкнуться с их крайне низкой ликвидностью, что увеличивает спред между ценой покупки и продажи бумаг и ведет к дополнительным потерям по сравнению с расчетной доходностью, предупреждает представитель банка «Зенит».

Кроме того, при срочной продаже облигаций, до погашения, их рыночная цена может оказаться ниже, чем при покупке, т. е. выйти из актива, возможно, придется не только с меньшим, чем планировалось, доходом, а и с убытком.

«Важно не забывать, что при расчете налога на доходы физлиц по операциям с ценными бумагами в расчет налоговой базы попадет также валютная переоценка инструмента, что может негативно сказаться на результате при девальвации рубля. Еврооблигации Минфина освобождены от валютной переоценки – налог удерживается только с роста рыночной стоимости», – говорит Денисова. Это же затрудняет точный расчет доходности к погашению еврооблигаций компаний, добавляет Шастин.

При инвестициях в еврооблигации некоторых российских компаний и суверенные бонды России одним из самых основных сейчас является санкционный риск, напоминает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокера» Сергей Хестанов.

«Если вы сейчас хотите сохранить и преумножить валютные вложения, то вклад все еще самый простой, надежный и довольно доходный способ. Значительно больше заработать на биржевых инструментах, скорее всего, не получится, поэтому стоит изначально решить, хотите ли вы принимать на себя риск из-за дополнительного процентного пункта доходности», – советует Хестанов.