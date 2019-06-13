ЦБ нашел в «Восточном» плохие кредиты еще на 5 млрд рублей

Максим Стулов / Ведомости

ЦБ предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб. резервов по плохим кредитам, рассказал «Ведомостям» представитель инвестфонда Baring Vostok (владеет 51,6% банка через компанию Evison). Кредиты в основном связаны с «Юниаструмом», который раньше принадлежал Артему Аветисяну и был присоединен к «Восточному» в январе 2017 г., говорит он. Представитель «Восточного» сказал, что банк уже исполнил предписание полностью и в срок, не нарушив нормативов достаточности капитала. ЦБ действующие банки не комментирует.

О проблемных кредитах «Юниаструма» ЦБ писал по итогам проверки «Восточного» в 2018 г.: 40 и 15% корпоративного портфеля приходилось на две группы – «группу Зыковы» и «группу «Волгабас». ЦБ предписал создать резервы свыше 19 млрд руб. до 2020 г. Банк сначала создал провизии на 6 млрд руб., еще 12 млрд он доначислил в марте этого года, после того как ЦБ отменил рассрочку.

Начиная с сентября 2018 г. «Восточный» начислил около 24 млрд руб. резервов, из которых более 20 млрд относится к корпоративным кредитам «Юниаструма», приводят свои подсчеты в Baring.

Все кредиты «Юниаструма» прошли тщательную проверку ЦБ до объединения банков, уверяет представитель «Финвижн» Аветисяна (владеет 32% в капитале банка): по ее результатам в начале 2017 г. регулятор предписал создать всего 1,5 млрд руб. резервов. Причина ухудшения ситуации с кредитами после объединения – сокращение 980 из 1100 сотрудников «Юниаструма», была потеряна компетенция работы с МСБ, уверены в «Финвижн». Необходимо выстраивать индивидуальную работу с каждым заемщиком и находить комплексные решения, чтобы обеспечить возвратность 100% кредитов, отметил представитель компании.

Капитал недостаточный

Финансовое положение «Восточного» приближается к критическому, опасается представитель Baring Vostok: спасти положение банка может допэмиссия на 5 млрд руб., согласованная с ЦБ и запланированная еще в 2018 г.

Но помочь фонд сейчас не может – суд запретил банку проводить допэмиссию по ходатайству «Финвижн». В мае суд обязал Evison исполнить заключенный перед объединением «Юниаструма» и «Восточного» опцион и продать «Финвижн» 9,99% банка за 750 млн руб. После исполнения опциона «Финвижн» Аветисяна вместе с Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым увеличит долю с 40,2% до контрольной, но допэмиссия размоет пакет опциона с 9,9 до 6,1%, опасается «Финвижн». Baring Vostok не исполнил опцион из-за того, что еще до присоединения «Юниаструма» из него вывели минимум 3,6 млрд руб., говорил фонд.

Если контроль останется в руках собственников «Финвижн», случаи вывода активов и кредитования фиктивных компаний в «Юниаструме» продолжатся и в «Восточном», считают в Baring Vostok.

На 1 мая банк мог досоздать резервы на 2,7 млрд руб., говорит Юрий Беликов из «Эксперт РА»: досоздание на 5 млрд руб. привело бы к нарушению норматива Н1.1 (достаточность базового капитала). Исполнить требование без убытка банк мог за счет вливания акционеров либо за счет погашения большой части портфеля, говорит он. Чтобы выполнить требование и не нарушить нормативы, банк должен был получить прибыль за май не менее 2,5 млрд руб., говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Чистая прибыль банка за май – 4 млрд руб., за пять месяцев с учетом убытка за I квартал – 1,8 млрд руб., сказал его представитель. Получить такую прибыль только за счет кредитного портфеля нельзя, могла помочь продажа ценных бумаг, отмечает Доронкин.

Вклад ограниченный

ЦБ также ограничил «Восточному» с 30 мая привлечение средств населения, ИП и малых предприятий, срок – полгода. На 1 мая в банке было 158 млрд руб. средств физлиц, следует из его отчетности. Банк проводит политику максимально эффективного использования капитала, он отказался от роста активов. «В таких условиях «Восточному» не нужно наращивать портфель вкладов и других пассивов», – указывает представитель банка.

Есть банки, которые так живут годами, говорит Беликов: «Ограничение применяется, чтобы не допустить рост угрозы интересам кредиторов до появления определенности с целесообразностью финансового оздоровления силами самого банка или с вмешательством извне».