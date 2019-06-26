Baring Vostok продолжает борьбу за допэмиссию банка «Восточный»

Сергей Бобылев / ТАСС

Борьба за допэмиссию банка «Восточный» разгорелась с новой силой. Baring Vostok объявил, что Артем Аветисян и его партнеры еще в ноябре прошлого года пообещали не мешать сделке

У акционеров банка «Восточный», чей корпоративный конфликт длится уже полтора года, было подписано соглашение, касающееся проведения банком спорной допэмиссии на 5 млрд руб. Документ был составлен по английскому праву и подписан в ноябре 2018 г. – с одной стороны его подписали владелец «Финвижн» Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, с другой – основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.

БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ

Допэмиссия «Восточного» была запланирована еще в сентябре 2018 г., но до сих пор не состоялась. До 19 июня этого года Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн», Юсупову и Данилову – 40%. Но по решению суда у Evison было списано 80,2 млрд акций, или 9,99% «Восточного», – был исполнен опцион в пользу «Финвижн». Теперь у Аветисяна и двух его партнеров контроль в банке, а проведение допэмиссии – единственная возможность для Baring Vostok вернуть его себе.

Но выпустить новые акции банк не может: в начале июня амурский суд по заявлению «Финвижн» запретил проводить ему допэмиссию. Компания пожаловалась, что допэмиссия размоет ее долю, несмотря на опцион, и она вместе с другими акционерами не получит контроль. Также «Финвижн» указывала, что цена в 1 коп. за одну акцию слишком низкая. До этого на внеочередном собрании совета директоров, прошедшем 21 марта, Аветисян голосовал против переноса допэмиссии и цены размещения в 1 коп. за акцию. Это нарушает ноябрьское соглашение, подписанное сторонами, уверен представитель Baring Vostok.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

В соглашении «Финвижн» обещала не препятствовать допэмиссии банка. Компания брала на себя обязательства предпринять все возможные шаги для того, чтобы Evison (через нее Baring Vostok владеет акциями «Восточного») выкупила акции банка в соответствии со своей долей (т. е. минимум на 2,5 млрд руб.) либо в полном размере (т. е. на 5 млрд руб.), если «Финвижн» поучаствовать в допэмиссии не сможет, следует из документа. «Финвижн» также согласилась с тем, что если к истечению срока оплаты допэмиссии она не переведет всю сумму банку в соответствии со своей долей, то ее пакет акций размоется, а права как акционера могут пострадать, указано там. «Финвижн» отказывалась от каких-либо претензий к Evison из-за снижения своей доли, увеличения капитала банка, определения цены размещения или других претензий в рамках допэмиссии, сказано в соглашении. Также компания обязывалась не совершать действий, которые повлекут за собой задержку или отмену допэмиссии.

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ, ШАНТАЖ, УГРОЗЫ

Документ в случае его нарушения одной из сторон предусматривал возможность подачи иска в российский суд и Baring Vostok намерен сделать это в кратчайшие сроки, заверил его представитель. В целях «рейдерского захвата «Восточного» компания Артема Аветисяна грубо нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка», заявил он.

Что акционеры «Восточного» говорят о документе про допэмиссию на 5 млрд руб. Baring Vostok

«В целях рейдерского захвата «Восточного» компания Артема Аветисяна грубо нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка».

«Финвижн»

«Документ <...> был подписан под давлением, поэтому считаем его недействительным. Он подписывался в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро».

Представитель «Финвижн» подтвердил, что соглашение подписывалось, но указал, что это было сделано под давлением и компания считает его недействительным. Оно подписывалось «в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро», заявил представитель «Финвижн».

НА УСМОТРЕНИЕ СУДА

Споры по соглашению регулируются английским правом, но могут проходить в российском суде, следует из документа. Однако Baring Vostok может столкнуться с рядом проблем в российском суде как раз из-за того, что документ составлен по английскому праву: судам мало известны такого рода документы и практика работы с ними еще не сложилась, говорит партнер адвокатского бюро TA Legal Consulting Марат Агабалян. Кроме того, фонду придется доказать, что нарушение условия договора и порядка проведения допэмиссии принесло убытки и что эти убытки реальны, отмечает он.

Английское право признает обязательное исполнение условий по договору при любых обстоятельствах, отмечает юрист FMG Group Данил Пашуткин. При этом ходатайство об обеспечительных мерах на запрет допэмиссии вполне можно квалифицировать как нарушение обязательств: английское право является прецедентным в отличие от российского, объясняет он. Это означает, что российскому суду придется найти такую норму права и правоприменительную практику для разрешения спора, заключает Пашуткин.