ЦБ ограничит длинные необеспеченные потребкредиты

Евгений Разумный / Ведомости

«Мы видим риск в том, что банки пытаются обойти наши предыдущие ограничения и, видимо, будущие, удлиняя сроки потребительских кредитов. Будем принимать меры. Сейчас думаем, как их откалибровать, каким образом устанавливать ограничения срока потребительских кредитов», – заявила в четверг, 4 июля, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ обеспокоен быстрым ростом необеспеченных кредитов: на 1 мая – 25,3% в годовом выражении. Чтобы затормозить рост, ЦБ регулярно повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит. С 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки, и к октябрю 2020 г. банкам надо заморозить до 693 млрд руб. капитала.

Но банки могут искусственно завысить срок кредита, чтобы снизить показатель долговой нагрузки и требования к капиталу, опасается ЦБ и думает о новых мерах. «Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов», – предположила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (цитата по «Интерфаксу»).

Банки выдают все более длинные кредиты без обеспечения, обращало внимание агентство Fitch. До 2014 г. типичный срок такого кредита был 2–3 года, иногда пять лет, сейчас большинство банков предлагает их уже на 5–7 лет, а некоторые и до 15 лет, сетует аналитик Fitch Александр Данилов, это чересчур долго: «Люди берут кредит на покупку бытовых товаров, на отпуск или свадьбу, а через несколько лет, когда техника пришла в негодность, человек развелся, а воспоминания об отпуске улетучились, мотивация платить падает».

Многие вынуждены брать более длинные кредиты, потому что большой месячный платеж слишком тяжел, замечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, но тогда растет риск, что такой кредит вообще не погасят. Даже при хорошей системе скоринга оценить финансовое положение заемщика на горизонте 5–7 лет гораздо сложнее, согласна аналитик «Эксперт РА» Ксения Балясова.

Чем длиннее кредит, тем меньше платеж в месяц и ниже показатель долговой нагрузки, продолжает она, и при расчете нормативов такой кредит весит меньше. Длинный кредит позволит обойти грядущее повышение риск-весов, но, если банки будут использовать эту лазейку, а средний размер кредита продолжит расти, повысится и уязвимость банковской системы, предупреждает Данилов.

Кредиты удлиняются несколько лет, признает директор департамента кредитных рисков «Ренессанс кредита» Григорий Шабашкевич. Банки стремятся заработать максимум на клиентах: дать кредит побольше и подлиннее, объяснял первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Память о проблемах 2014 г. оказалась короткой». Меры ЦБ ускоряют рост потребкредитования, поскольку ограничивают ставку кредитов, но не сроки, считает он, люди видят небольшой ежемесячный платеж, низкую ставку и длинный срок – и берут очень большие ссуды.

Удлинение сроков может быть связано с тем, что игроки ждут снижения ставки и стремятся зафиксировать более высокую рентабельность, замечает главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

«СМП банк» аномалий не видит, возражает руководитель розничного блока Роман Цивинюк: «3–5 лет – устоявшийся срок». В «Русском стандарте» средний срок POS-кредитов – 6–8 месяцев, кредиты наличными клиенты чаще всего берут на 2–3 года, но гасят досрочно, рассказывает предправления Александр Самохвалов.

Данилов предлагает два способа решить проблему. Мягкий – повышение риск-весов в зависимости от срока кредита: банки с большим запасом капитала смогут кредитовать на длинный срок. Более жесткий – это прямой запрет выдавать необеспеченные потребкредиты свыше определенного срока.

Чухлов предлагает установить максимальный срок аннуитетного необеспеченного кредита. Срок кредита не должен превышать срок пользования товарами или услугами, согласен Шабашкевич: «Кредит наличными на срок более пяти лет выглядит как слишком долгосрочные обязательства. Но многие клиенты берут кредит подлиннее, чтобы, имея низкий ежемесячный платеж, затем досрочно погасить кредит». Можно было бы ограничить максимальный срок беззалоговых кредитов пятью годами, а рефинансирование не ограничивать – по таким кредитам и так повышены требования к резервированию, заключает он.