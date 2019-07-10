Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Доллар и евро подешевели на 80 и 50 копеек

Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Американец сделал рубль дороже

Евгений Разумный / Ведомости

Рубль в среду, 10 июля, взялся дорожать прямо с начала торгов, но после 15.00 мск рост значительно ускорился. К 19.40 мск курс доллара на Московской бирже упал на 77 коп. до 63,15 руб., евро – на 51 коп. до 71,09 руб.

Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта.

Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл. Выступая в палате представителей конгресса США, он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как признак того, что процентная ставка ФРС подлежит снижению уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Неопределенность относительно [экономических] перспектив в последние месяцы выросла, особенно в международном плане, заявил Пауэлл. Он не дал никаких конкретных обещаний относительно денежной политики, однако отметил, что ФРС будет действовать, как должно.

ФРС намекала на снижение ставок еще в июне. После заседания, состоявшегося 18–19 июня, ФРС объявила, что сохранит ставку федерального финансирования на отметке 2,25–2,5% годовых, но дала понять, что может в будущем снизить ее из-за растущей экономической неопределенности.

Однако на прошлой неделе после выхода статистики рынка труда в США инвесторы начали сомневаться, насколько сильно ФРС готова снизить ставку, напоминает ведущий аналитик банка «Открытие» Алексей Тихонов, новых рабочих мест в июне – после провала в мае – появилось 224 000, а это могло позволить ФРС подождать со смягчением монетарной политики.

«Однако сегодняшнее выступление Пауэлла дало понять, что беспокойство относительно перспектив мировой и американской экономики никуда не исчезло, а это значит, что ставку с большой долей вероятности снизят», – говорит Тихонов.

Инвесторы восприняли слова Пауэлла как намек на неизбежное понижение ставок уже на следующем заседании, поэтому после его выступления доллар немедленно начал дешеветь, а рынки развивающихся стран – расти, солидарен с Тихоновым руководитель департамента управления активами «Универ сбережений» Игорь Костырко. Индекс доллара к 19.40 мск терял 0,43%.

Развивающимся рынкам слова Пауэлла на руку, радуется Тихонов: снижение ставок на американском рынке (а доходность U.S. Treasuries после выступления Пауэлла потеряла около 5 базисных пунктов) повышает потенциал carry trade с валютами развивающихся стран, в частности с рублем.

Спрос на валюты развивающихся стран растет, подтверждает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: южно-африканский ранд за день прибавил 1,2%, турецкая лира – 0,7%, а бразильский реал – 0,9%.

Впрочем, рубль все же дорожал и до выступления Пауэлла, хотя и помедленнее, потому что продолжала дорожать нефть, напоминает Суверов: «США пригрозили Ирану новыми санкциями из-за расширения ядерной программы, а это подстегнуло нефтяные котировки». Кроме того, в среду вышли данные минэнерго США, показавшие, что запасы нефти в стране сократились на 9,5 млн баррелей, а это всегда плюс как для нефтяных котировок, так и для рубля, замечает Зварич.

Цена барреля марки Brent на Межконтинентальной бирже к 19.40 мск увеличилась на 3,5% и достигла $66,47.