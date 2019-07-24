Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
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Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Представители ассоциаций подтвердили его отправку.
СБП, ждут ритейлеры, должна усилить конкуренцию на платежном рынке и сделать прием безналичных дешевле. Сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки, по данным АКОРТ, платят банкам 1–3% от суммы операций (для отдельных категорий, например продовольственных торговых сетей с большими оборотами, ставка меньше 1%). Торговцы жаловались на дороговизну вице-премьеру Дмитрию Козаку и даже президенту Владимиру Путину. Но от регулирования тарифов по примеру США и Европы, о чем мечтали торговцы, ЦБ решил отказаться.
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