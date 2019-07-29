LSE покупает бывшую службу финансовой информации Reuters за $27 млрд

Данные и аналитика становятся для бирж все более важным источником дохода

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Фонд Blackstone с партнерами, купившие Refinitiv полтора года назад, удвоят свои вложения в результате сделки с Лондонской фондовой биржей Russell Boyce / REUTERS

Акции Лондонской фондовой биржи (LSE) подскочили в понедельник на 15% до исторического рекорда, после того как она подтвердила, что намерена купить поставщика финансовой информации Refinitiv. LSE, чья рыночная капитализация по итогам торгов в пятницу составляла 19,8 млрд фунтов ($24,3 млрд), оценила Refinitiv в $27 млрд с учетом долга, составляющего $12,2 млрд.

Это крупнейшая сделка по покупке поставщика информации. В 2015 г. биржевой оператор ICE, владеющий, в частности, Нью-Йоркской фондовой биржей, фьючерсными биржами Intercontinental Exchange и LIFFE, приобрел Interactive Data за $5,2 млрд. Так ICE получил возможность распространять данные и аналитику, которую банки и хедж-фонды используют для торговли финансовыми инструментами на внебиржевом рынке.

Refinitiv появилась после того, как около полутора лет назад фонд прямых инвестиций Blackstone, пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board и сингапурский государственный фонд GIC приобрели 55% акций подразделения Thomson Reuters по предоставлению финансовой информации, аналитики и оценке рисков. В Refinitiv также входят терминалы Eikon, установленные в торговых залах банков, страховых и инвесткомпаний, корпораций и государственных ведомств, платформы по торговле облигациями Tradeweb и валютами FXAll, среднедневной объем торгов на которых превышает $500 млрд и $400 млрд соответственно.