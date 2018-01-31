Blackstone возьмет под контроль ключевое подразделение Thomson Reuters

Фонд прямых инвестиций Blackstone договорился приобрести за $17 млрд контрольный пакет акций подразделения Thomson Reuters, которое предоставляет специализированную финансовую информацию. Значительная часть такой информации распространяется через терминалы Eikon. Этот бизнес обслуживает банки, инвесткомпании и другие финансовые организации, которые также получают данные через терминалы Bloomberg. Таким образом, сделка делает сооснователя Blackstone Стивена Шварцмана конкурентом миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, отмечает Financial Times.

Blackstone приобретет 55% подразделения (оставшиеся акции сохранит Thomson Reuters), которое станет отдельной непубличной компанией. Сделка финансируется за счет $3 млрд деньгами (их предоставит Blackstone) и $14 млрд в виде заемных средств и привилегированных акций новой компании (соинвесторами Blackstone выступают канадский пенсионный фонд CPPIB и сингапурский суверенный фонд GIC).

Это крупнейшая сделка Blackstone со времен кризиса 2008 г.

Как заявил гендиректор Thomson Reuters Джеймс Смит, сделка с Blackstone позволит развивать бизнес по предоставлению финансовых данных и аналитики «быстрее, чем [компания] может делать это самостоятельно». Выручка этого подразделения составила $6,1 млрд в 2016 г., пишет FT. Его конкурентами на этом рынке являются Bloomberg и Dow Jones.

Несмотря на значительные инвестиции Thomson Reuters в терминалы Eikon, они все равно подвергались критике за медленную работу, отмечает FT. По данным консалтинговой фирмы Burton-Taylor, в 2016 г. рыночная доля Bloomberg составляла 33,4%, а Thomson Reuters – 23,1%.

Сделка знаменует начало новой главы в истории Reuters, которая началась еще в 1851 г., отмечает The Wall Street Journal. В 2008 г. лондонская новостная организация объединилась с канадской Thomson, чтобы диверсифицировать бизнес. Теперь у Thomson Reuters останутся информационный сервис и бизнес по обслуживанию юридических, налоговых и бухгалтерских компаний. Она также обеспечила себе стабильный доход: по 30-летнему контракту с новой компанией Thomson Reuters будет получать минимум $325 млн в год за предоставление финансовых новостей. Еще около $300 млн в год Thomson Reuters зарабатывает по контрактам с телеканалами, газетами и другими СМИ.

Blackstone, сам закупающий данные в больших количествах, пытается извлечь выгоду из их анализа. Он уже нанял специалистов в этой области, и новая компания может стать для него платформой, консолидирующей финансовую информацию. «Это один из очень немногих ресурсов данных, доступных в таком масштабе», – заявил WSJ старший управляющий директор Blackstone Мартин Бренд, который занимался этой сделкой.

Thomson Reuters заявила, что планирует использовать средства, полученные от сделки с Blackstone, для инвестиций в другие подразделения, снижения задолженности и выкупа собственных акций на $9-11 млрд. Во вторник на фоне новостей о сделке акции Thomson Reuters подорожали на 7,1%, и ее рыночная капитализация достигла $33,1 млрд; в среду к середине дня котировки несколько снизились – на 2,4%.

Акции Blackstone во вторник подешевели на 1,2%, а в среду – еще на 0,4%. Рыночная капитализация фонда прямых инвестиций составляет $23,5 млрд, а под его управлением находятся активы примерно на $387 млрд.