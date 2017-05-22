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Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: $100 млрд для Трампа

Blackstone собирает $40 млрд на инфраструктурные проекты Дональда Трампа

Половину обещает Саудовская Аравия, половину – инвесторы Blackstone

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) согласился вложить $20 млрд в новый инфраструктурный фонд Blackstone, сообщают WSJ и Bloomberg. Еще $20 млрд Blackstone намерен привлечь от других своих инвесторов. С учетом долгового финансирования новый фонд сможет инвестировать в инфраструктурные проекты $100 млрд. Всего же президент Трамп во время своей предвыборной кампании обещал выделить на инфраструктурные проекты $1 трлн.

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