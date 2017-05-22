Blackstone собирает $40 млрд на инфраструктурные проекты Дональда Трампа

Соглашение с PIF было подписано в субботу во время ближневосточного турне Трампа, куда отправились и многие американские бизнесмены

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) согласился вложить $20 млрд в новый инфраструктурный фонд Blackstone, сообщают WSJ и Bloomberg. Еще $20 млрд Blackstone намерен привлечь от других своих инвесторов. С учетом долгового финансирования новый фонд сможет инвестировать в инфраструктурные проекты $100 млрд. Всего же президент Трамп во время своей предвыборной кампании обещал выделить на инфраструктурные проекты $1 трлн.