ЦБ вернет деньги за санацию Связь-банка и «Глобэкса» через 25 лет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













План, по которому «Глобэкс» должен был присоединить к себе один-два региональных банка и заняться льготным ипотечным кредитованием, остался на бумаге Евгений Разумный / Ведомости

Спустя несколько лет монетарные власти наконец решили, как урегулировать задолженность ВЭБа перед ЦБ по санации Связь-банка и «Глобэкса». Еще в кризисные 2008–2009 годы ЦБ предоставил госкорпорации 212 млрд руб. на спасение этих банков: изначально деньги были выданы в форме депозитов, но в 2014 г. долг был переоформлен в облигации, которые купил ЦБ, – с того момента он удерживает их до погашения.

За последние годы вопрос, что делать со Связь-банком и «Глобэксом», решался неоднократно. В 2010 г. на базе Связь-банка планировалось создать «Почта банк» с участием «Почты России», но найти партнера в проект не удалось – в итоге «Почта России» создала банк совместно с ВТБ. Остался «на бумаге» и другой план, согласно которому «Глобэкс» должен был присоединить к себе один-два региональных банка и заняться льготным ипотечным кредитованием. Позже, в 2016 г., обсуждался план отдать Связь-банк и «Глобэкс» Агентству по страхованию вкладов (АСВ), чтобы оно объединило их с «Российским капиталом», который на тот момент был подконтролен агентству. Кроме того, ВЭБ несколько лет безуспешно пытался продать оба банка, однако потенциальных покупателей не устраивала цена, а помимо этого оставался открытым вопрос с урегулированием долга перед ЦБ. В итоге продажа не состоялась, и тогда возникла идея создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора. Но и этот план не реализовался: банком для работы с ОПК стал санированный Промсвязьбанк.