ВЭБ нашел покупателя на Связь-банк

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка», – сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов. Представители Промсвязьбанка и ЦБ это подтвердили. «Такая сделка обсуждается», – говорится в ответе пресс-службы Центробанка.

Промсвязьбанк, по словам его представителя, проводит финансовую оценку Связь-банка.

ВЭБ искал покупателей на Связь-банк и «Глобэкс» несколько лет. Оба достались ему в кризис 2008–2009 гг. Переговоры осложнялись тем, что ВЭБ был должен средства ЦБ, который тот выдавал на санацию Связь-банка и «Глобэкса». В Связь-банке и «Глобэксе» много непрофильных и плохих активов, особенно это касается «Глобэкса», рассказывали «Ведомостям» финансист, активный на рынке слияний и поглощений (M&A), и федеральный чиновник: желающих купить такие банки за деньги найти трудно.

Провалилась, в частности, идея создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора – им в итоге стал Промсвязьбанк, также санированный в декабре прошлого года. Такой выбор Минфин объяснял тем, что у Промсвязьбанка большая филиальная сеть.

В результате ВЭБ решил объединить дочерние банки: наблюдательный совет госкорпорации проголосовал за это в апреле. Прежний руководитель ВЭБа Сергей Горьков тогда объяснял, что объединение позволит снизить затраты на 2,5–3 млрд руб., и объединенный банк должен быть продан до 2020 г. В конце ноября Связь-банк объявил о завершении присоединения «Глобэкса».

Идея передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка выглядит как поддержка ВЭБа, который уже давно и пока безрезультатно ищет покупателя на этот актив, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Для государства, которое выступает акционером обоих банков, большой разницы нет, и можно рассматривать это как перекладывание из одного кармана в другой, продолжает он. Какими будут изменения для банков, если сделка состоится, говорить сложно – все зависит от условий, говорит Данилов: «Также преждевременно говорить и о том, с каким потенциальным размером проблемных активов придется иметь дело Промсвязьбанку в случае передачи ему Связь-банка».

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