Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Вклад для богатых

Рост вкладов населения ускорился

Но поводов для оптимизма мало: пока одни сберегают, другие проедают

За первое полугодие 2019 г. средства населения в банках выросли на 4,1% до 28,9 трлн руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В январе – июне прошлого года рост был меньше: 2,5% (без учета влияния валютной переоценки).

Наибольший прирост был в сегменте вкладов от 1–1,4 млн руб. – на 5,5% по сумме и на 5,4% по количеству счетов (их доля в структуре вкладов составляет 12,3%). Наибольшую долю (36,8%) занимают вклады на сумму 100 000 – 1 млн руб. В этом диапазоне рост составил 3,9% по сумме и 3,1% по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн руб. выросли на 0,4% по сумме и на 4,4% по количеству счетов, их доля – 32,1%.

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