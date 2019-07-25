У вкладчиков остался последний шанс

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Некоторые банки предлагают сезонные вклады и акции по депозитам и накопительным счетам Андрей Гордеев / Ведомости

С конца марта крупные банки плавно опускают ставки рублевых вкладов. Средняя максимальная ставка вкладов в банках из первой десятки по размеру депозитов населения со второй декады марта по первую декаду июля снизилась на 0,585 процентного пункта (п. п.) и теперь составляет 7,135% годовых. Доходность вкладов в крупных банках не превышает 8,5% годовых, и такая ставка – редкий случай, в основном же деньги в них можно положить под 6,5–7,5% годовых.

17 июня Центробанк впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,5%. Банкиры и аналитики ждут, что до конца года ставка снизится, и, может, не раз, а следом – и доходность депозитов. Например, снижения ставки до конца года ожидает предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов, передавал «Прайм».