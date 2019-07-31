Ставки ипотеки резко снизились

Большие ипотечные кредиты чувствительны к изменению ставки даже на доли процента Евгений Разумный / Ведомости

Средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в июне составила 10,28% годовых, сообщил ЦБ. Это на 0,25 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в мае: тогда она, по данным регулятора, выдавалась под 10,53% годовых.

Ставки ипотеки достигли пика этой весной, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. С минимума в 9,41% годовых в сентябре 2018 г. средневзвешенная ставка выдачи ипотеки (ЦБ рассчитывает показатель с 2009 г.) начала расти. Это происходило на фоне повышений ключевой ставки Банком России: на 0,25 п. п. в сентябре и на столько же в декабре (до 7,75% годовых). До этого ключевая ставка снижалась с февраля 2015 г.

Нынешнее снижение ставок ипотеки «происходит в ответ на удешевление стоимости фондирования (прежде всего вкладов) в последние месяцы и снижения ключевой ставки», объясняет руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. 17 июня ЦБ впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., а потом еще на столько же 26 июля, сейчас она 7,25% годовых. Инфляция замедляется быстрее, чем предполагали экономические власти, и уже вошла в диапазон 4,2–4,7%, который ЦБ прогнозировал на конец года, указывает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Она считает, что до конца года ключевая ставка может снизиться еще раз. По прогнозу Сбербанка, к концу 2019 г. ключевая ставка составит 7%, к концу 2020 г. – 6,75%, следует из презентации банка.

В июне ставки ипотеки в среднем на 0,15–0,6 п. п. снижали Совкомбанк, «Росбанк дом», Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Возрождение», «Абсолют». Волну снижения запустил Сбербанк, 25 мая уменьшивший ставки ипотеки на 0,3–0,6 п. п. Сейчас у него базовая ставка на приобретение готового жилья – 10,8% годовых, строящегося – 10,6%. Снижение продолжилось в июле: у Газпромбанка, «ФК Открытие», Альфа-банка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, банка Дом.РФ – на 0,3–1 п. п.

«ЦБ дает сигналы, что при отсутствии шоков продолжит снижать ключевую ставку. Ипотека крайне чувствительна к стоимости фондирования, поэтому любое изменение ключевой ставки не замедлит сказаться на ставках ипотеки», – отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Он ждет снижения средней ставки выдаваемых кредитов ниже 10% годовых к концу года. С ним солидарна младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. В начале года на ставки ипотеки давило повышение с 1 января коэффициента риска для кредитов с низким первоначальным взносом, напоминает она, но теперь влияние этого фактора снизилось и на первое место вышла ставка ЦБ.

Удешевление ипотеки отразилось и на выдачах. «Клиенты крайне чувствительны к малейшему движению ипотечных ставок: поскольку кредит большой, важны даже доли процента», – объясняет Грибанов. В июне банки, по данным ЦБ, выдали 96 312 ипотечных кредитов – на 11% больше, чем в мае. Впрочем, это все равно на 20% меньше, чем в июне 2018 г., и хуже апрельского результата. Правда, в мае длинные праздники, а год назад ставки ипотеки были ниже.