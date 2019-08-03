Госдеп разъяснил суть новых антироссийских санкций

Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу, 2 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Он включает в себя меры в отношении российского госдолга и требования к международным организациям не предоставлять Москве кредиты. Новые ограничения вступят в силу 19 августа.

Как разъяснил в субботу госдепартамент США, второй раунд санкций прежде всего направлен на то, чтобы запретить международным финансовым организациям, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), выдавать России кредиты, а также оказывать ей любую финансовую или техническую помощь. Об этом говорится в документе, который опубликовала в Twitter пресс-секретарь госдепа Морган Ортагус. Исключение делается для ссуд, выделенных на покупки продовольствия. Сейчас МВФ не кредитует Россию, а Всемирный банк ограничил сотрудничество с Москвой на фоне конфликта на Украине.

Новый пакет санкций также запрещает американским банкам участвовать в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и выдавать правительству России кредиты в иностранной валюте.

Кроме того, США вводят дополнительные экспортные ограничения, которые будут распространяться на товары и технологии, необходимые для создания оружия массового поражения. При этом существующие контракты продолжат действовать.

Госдепартамент ожидает, что санкции ограничат России доступ к системе банков развития, американскому рынку при первичном размещении нерублевого суверенного долга и нерублевого финансирования долга, а также к материалам из США, которые важны для российской программы химического и биологического оружия.

Новые ограничения будут действовать как минимум год, а отменить их госдеп планирует, только если Москва докажет международным инспекторам, что она отказалась от химического оружия и выплатит возмещение жертвам нападения в Солсбери.

Второй пакет санкций вводится в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Он предполагает введение ограничительных мер в два этапа. В рамках первого США в августе 2018 г. выслали российских дипломатов. Сообщалось, что если Москва в ближайшее время не представит доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.