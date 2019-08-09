«Альфастрахование» намерено купить убыточного страховщика

«Альфастрахование» подтвердило, что компания ведет с «Надеждой» переговоры о покупке Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших страховщиков – «Альфастрахование» – хочет приобрести 100% страхового акционерного общества «Надежда». С таким ходатайством компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

Представитель «Альфастрахования» подтвердил, что компания ведет с «Надеждой» переговоры о покупке. Интерес к этой сделке он объяснил хорошими позициями и устойчивым бизнесом «Надежды» в Красноярском крае. «Альфастрахование» всегда изучает все возможности для развития бизнеса, в том числе путем приобретения других участников рынка, добавил представитель страховщика. Ориентировочной суммы сделки он не назвал.

100% «Надежды» владеет ее гендиректор Маргарита Филиппова. Она не ответила на звонок «Ведомостей». «Надежда» – достаточно крупный региональный страховщик с присутствием в девяти регионах, говорится на ее сайте. По общим сборам – 2,9 млрд руб. – компания в прошлом году заняла 55-е место в стране, свидетельствует статистика Центробанка. При этом по сборам в ОСАГО за январь – апрель этого года (916,2 млн руб.) она входит в топ-20, следует из данных РСА.

Комбинированный коэффициент убыточности у «Надежды» больше 1. Это означает, что в рамках страховой деятельности она больше выплачивает, чем зарабатывает, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. Это подтверждает и то, что по итогам 2018 г. компания получила убыток около 97 млн руб., хотя за год до этого получила 22 млн руб. прибыли. У компании сокращаются и темпы прироста премий – за 2018 г. прирост около 0, а за I квартал они снизились на 14%.

Почти 80% страхового портфеля компании приходится на ОСАГО, говорит директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Ольга Басова. У «Надежды» ранее был рейтинг «Эксперта РА» на уровне ruBBB+, но он был отозван в июне 2017 г. в связи с отказом компании от дальнейшего его поддержания. При отзыве рейтинга агентство отмечало высокое качество активов компании, при этом в числе негативных факторов указывалась высокая убыточность по ОСАГО и портфелю в целом.

«Альфастрахование» – четвертый в стране страховщик по размеру премий (24,6 млрд руб. за I квартал). Компания входит в «Альфа групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Чистая прибыль «Альфастрахования» в 2018 г. по МСФО выросла вдвое до 11 млрд руб.