Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Манипулятор приговорен условно
По статье о манипулировании рынком вынесен первый в России приговор
Экс-трейдер «Ак барса» получил два года условно
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Суд установил, что экс-сотрудник в 2011–2016 гг. манипулировал 31 ценной бумагой, заработав на этом более 77 млн руб
Евгений Разумный / Ведомости
Вчера Кировский районный суд Казани вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику местного банка по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК), сообщил Следственный комитет России (СКР). Экс-сотрудник приговорен к 2,5 года лишения свободы условно, ему также запрещено заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет.
Суд установил, что мужчина в 2011–2016 гг. манипулировал 31 ценной бумагой, заработав на этом более 77 млн руб., пишет СКР. Банку нанесен ущерб, по его оценке, более чем на 76 млн руб.
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