Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Инвестиции в Баффетта

Миллиардер Уильям Экман приобрел долю в Berkshire Hathaway

Инвестор-активист старается брать пример с Уоррена Баффетта

Хедж-фонд Pershing Square Capital Экмана купил 0,25% акций Berkshire класса B, став одним из 50 крупнейших инвесторов конгломерата Баффетта. Это необычный шаг, потому что среди акционеров Berkshire нет активистов, пишет Financial Times (FT). Экман не скрывает восхищения известным инвестором.

Стоимость доли Pershing составила 14 августа $688 млн. К 19.30 мск 15 августа акции подорожали на 1,5%. Но контроль над Berkshire дают в основном акции класса А, у которых больше голосов; более трети из них – у Баффетта.

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