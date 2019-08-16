Миллиардер Уильям Экман приобрел долю в Berkshire Hathaway

Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Инвестиции в Баффетта

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Berkshire Hathaway во многом известна за счет своего лидера – Уоррена Баффета (на фото), который является председателем совета директоров и исполнительным директором компании Nati Harnik / AP

Хедж-фонд Pershing Square Capital Экмана купил 0,25% акций Berkshire класса B, став одним из 50 крупнейших инвесторов конгломерата Баффетта. Это необычный шаг, потому что среди акционеров Berkshire нет активистов, пишет Financial Times (FT). Экман не скрывает восхищения известным инвестором.

Стоимость доли Pershing составила 14 августа $688 млн. К 19.30 мск 15 августа акции подорожали на 1,5%. Но контроль над Berkshire дают в основном акции класса А, у которых больше голосов; более трети из них – у Баффетта.