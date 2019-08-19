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Следователи начали проверку в отношении бывшего руководства «Росгосстраха» Андрей Гордеев / Ведомости

МВД начало доследственную проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах», рассказал «Ведомостям» близкий к «Росгосстраху» источник и подтвердил представитель компании. Следствие начало проверять сделки, связанные с выводом активов бывшим руководством «Росгосстраха», которые были совершены незадолго до санации «ФК Открытие», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников тех сделок. В связи с проверкой МВД направило запросы в «Росгосстрах» и банк «ФК Открытие» (контролирует страховщика), написал РБК со ссылкой на источник, знакомый с их содержанием.

Основанием для проверки стало заявление, поданное совладельцем Альфа-банка Петром Авеном (А1, инвестподразделение «Альфа-групп», занимается возвратом активов «Росгосстраха»), пишет РБК со ссылкой на запросы. В апреле Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре и другим госорганам проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова, писали «Ведомости». Хачатуров в декабре 2016 г. договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие холдинге», а в августе 2017 г. ЦБ забрал банк на санацию. Сделки, о которых писал Авен, «Росгосстрах» провел с компаниями Хачатурова незадолго до санации банка – из-за них «Росгосстрах» понес ущерб не менее чем на 1,5 млрд руб., однако рассматривавшие иски «Росгосстраха» по сделкам суды отказывали в исках и принимали решения исключительно в пользу компаний Хачатурова, сетовал Авен в письме. Письмо Путин направил на рассмотрение в Генпрокуратуру.