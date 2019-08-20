«Тинькофф банк» за полугодие увеличил кредит населению почти в полтора раза

Андрей Гордеев / Ведомости

За январь – июнь 2019 г. TCS Group (в нее в том числе входит «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») заработала 15,4 млрд руб. чистой прибыли, говорится в ее консолидированной отчетности. Это на 31,6% больше прошлогоднего результата.

Во II квартале 2019 г. группа увеличила прибыль на 36,6% до 8,2 млрд руб. – результат оказался немного выше, чем консенсус-прогноз «Интерфакса» (8 млрд).

Чистые процентные доходы (за минусом расходов на страхование вкладов) выросли за полугодие на 41% до 39,7 млрд руб., чистые комиссионные выросли меньше, на 17,8% до 9 млрд руб. Самые большие источники комиссионного дохода банка – плата за обслуживание счетов индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса, агентское вознаграждение за продажу страховок жизни и здоровья заемщиков, а также комиссии с продавцов за прием карт в торговых точках.

Первая половина года стала для «Тинькофф банка» очень продуктивной, заявил на телеконференции предправления Оливер Хьюз: кредитный портфель за вычетом резервов увеличился на 46,3% и достиг 290,3 млрд руб. Хьюз объясняет это не только развитием исторически основного для банка бизнеса кредитных карт, но и выходом банка в другие сегменты – кредиты наличными, в торговых точках, под залог авто и недвижимости. Они занимают уже 36% портфеля банка, сообщил он. Покупка кредитного портфеля Touch Bank у «ОТП банка», прошедшая во II квартале, практически не повлияла на рост портфеля, она была в пределах 0,5 млрд руб., заверил Хьюз.

В связи с бурным ростом группа второй раз за год повысила прогноз: с «не менее 60%» до «существенно более 60%» увеличения кредитоваиня. Из-за этого банк повысил и прогноз стоимости риска (отчисления в резервы к общему портфелю): с 6–7% до 7–8%. «Тинькофф банк» увеличивает кредитный портфель, в то время как ЦБ принимает меры для охлаждения рынка потребительского кредитования и в преддверии введения расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

С 1 октября при выдаче кредита физлицу более чем на 10 000 руб. банк будет обязан рассчитать долговую нагрузку заемщика. Этот показатель определяется как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу за последний год. Чем выше ПДН заемщика и ставка по кредиту, тем больше капитала потребуется от банка при выдаче кредита. Из-за этого «Тинькофф банк» привлек в июне дополнительный капитал – $300 млн – и заморозил на выплату дивидендов до конца 2019 г., чтобы иметь возможность направлять больше прибыли в капитал.

Хьюз признает, что во втором полугодии рост кредитования будет, но замедлится. Аналитики «ВТБ капитала» указывали, что имеющие серый доход заемщики будут с 1 октября ограничены в доступе к кредитам, поскольку не смогут представить документы, подтверждающие их реальные доходы для расчета ПДН, и банки будут либо отказывать им в кредитах, либо выдавать гораздо меньшие суммы. По прогнозам «ВТБ капитала», популяция тех, кто имеет возможность взять кредит, сократится примерно на 20%.

«Тинькофф банк» поддерживает введение ПДН, поскольку это защитит заемщиков от недобросовестных практик, сказал Хьюз. Но в то же время банкам придется перестроить работу из-за необходимости запрашивать официальное подтверждение доходов заемщиков, ведь сейчас таких жестких требований нет. Банк будет вводить процедуры: запрашивать 2-НДФЛ или выписку из ПФР, указал он. Он не исключил, что какой-то процент заемщиков не будут иметь возможность получить кредит. И сообщил, что сейчас обсуждаются разные варианты для подтверждения доходов.

Накануне директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков рассказывал, что более половины выдач кредитов через цифровые каналы приходятся на вторичные продажи, когда банк сам предварительно одобряет и предлагает кредит тем, кто уже стал клиентом банка, в этих случаях подтверждения доходов банк не требует. Пятков также ждет, что процессы выдачи таких кредитов с 1 октября придется перестроить.