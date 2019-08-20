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«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на рынке недвижимости Москвы

Крупнейшая сделка на рынке недвижимости Москвы за всю историю рынка сорвалась. «Группы Тинькофф» (TCS Group Holding) передумала переносить штаб-квартиру в бизнес-центр «Акватория», говорится в материалах банка. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в ходе телеконференции не назвал причины срыва сделки, заявив, что с данным проектом «просто не сложилось». По его словам, группа сейчас изучает другие варианты размещения головного офиса: «Это не исключает, что мы будем жить в двух местах, и на Водном стадионе, где мы сейчас находимся, и параллельно в другом офисе, то есть у нас будет две штаб-квартиры, но желательно быть в одном месте, пока конкретики нет, мы прорабатываем разные варианты».

В начале лета стало известно, что TCS Group Holding договорилась с компанией Wainbridge об аренде офисной части многофункционального комплекса «Акватория», который строится на Ленинградском шоссе. Его должны ввести в эксплуатацию в конце 2022 г. Общая площадь комплекса составляет 150 000 кв.м, офисы займут около 75 000 кв.м. Два источника «Ведомостей» сообщали о том, что TCS Group Holding планирует арендовать около 68 000 кв.м. Срок договора аренды может составить 10 лет с возможностью пролонгации. Весной 2019 г. консультанты, работавшие с группой, рассказывали «Ведомостям» о том, что «Тинькофф» интересовался площадями в этом бизнес-центре, только речь шла о покупке, а не об аренде.

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».