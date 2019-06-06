«Тинькофф» закроет крупнейшую сделку на рынке офисов за всю его историю

«Акватория»

Структура «Группы Тинькофф» (TCS Group Holding) договорилась с компанией Wainbridge об аренде у нее всей офисной части многофункционального комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам готовящейся сделки. По их словам, владелец «Тинькофф» Олег Тиньков и сооснователь Wainbridge Кирилл Писарев могут подписать соглашение 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Представители TCS Group и Wainbridge от комментариев отказались. Так же поступил Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которую собеседники «Ведомостей» назвали консультантом сделки.

В комплексе «Акватория» планируется разместить штаб-квартиру «Группы Тинькофф», указывают два человека, близких к разным сторонам сделки. Сейчас подразделения группы, куда кроме «Тинькофф банка» входят «Тинькофф страхование», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» и сеть «Тинькофф центр разработки», расположены в разных районах Москвы: в бизнес-центрах «Диапазон» на Волоколамском шоссе, «Водный» на Головинском шоссе, Mirland Plaza в Савеловском районе и т. д.

Общая площадь строящегося комплекса «Акватория» – около 150 000 кв. м, из них около 75 000 кв. м – офисная часть, остальное – жилье. Группа возьмет в аренду примерно 68 000 кв. м, из которых 63 000 кв. м – офисов, остальное – инфраструктура, включая физкультурно-оздоровительный центр, отмечают два человека, близких к сделке. Срок договора аренды – 10 лет с возможностью продления. Сам контракт начнет действовать с момента ввода объекта в эксплуатацию – предположительно в конце 2022 г.

Сделка между «Тинькофф» и Wainbridge, если она будет закрыта, станет крупнейшей на рынке аренды офисов за всю его историю, отмечает руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева. Пока рекорд принадлежит Сбербанку – еще в 2008 г. он арендовал 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт», напоминает он, и хотя в 2011 г. «Ростелеком» договорился снять в бизнес-центре Comcity 90 000 кв. м, но в итоге арендовал лишь 48 000 кв. м.

«Тинькофф» давно себе искал офис под штаб-квартиру. В апреле 2019 г. консультанты, работавшие с группой, уже рассказывали, что компания может занять офисную часть «Акватории», правда, тогда речь шла о покупке площадей, а не об аренде. Сегодня многие крупные компании стараются тратить деньги на развитие, а не на покупку недвижимости, замечает гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Если бы «Тинькофф» решил приобрести офисы в «Акватории», то покупка обошлась бы группе в 12 млрд руб., которые можно направить на развитие, соглашается управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Аренда в этом бизнес-центре может стоить 20 000–25 000 руб. за 1 кв. м, подсчитала региональный директор департамента офисной недвижимости Colliers International Вера Зименкова. Такая же оценка и у Лукашева – 25 000 руб. за 1 кв. м в год. При таких ставках собственная штаб-квартира «Тинькофф» будет обходиться в 1,3–1,7 млрд руб., за 10 лет компания заплатит 13–17 млрд руб. Впрочем, учитывая размер сделки, арендатор может рассчитывать на дисконт, полагает Зименкова.

Выбор «Акватории» Лукашев объясняет тем, что комплекс находится всего в 3,5 км от нынешнего офиса «Тинькофф». В условиях текущего дефицита предложения в офисном сегменте такие крупные запросы (площадью свыше 50 000 кв. м) можно удовлетворить только за счет нового строительства, обращает внимание Голышева.