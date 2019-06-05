Турецкая Ant Yapi начинает девелоперский бизнес в России

Максим Стулов / Ведомости

Компания Ant Development (входит в турецкий строительный холдинг Ant Yapi) станет единственным инвестором многофункциональных комплексов на Поклонной горе, рассказали «Ведомостям» председатель совета директоров Ant Yapi Кадир Токман и управляющий партнер ее строительной «дочки» Ant Teq Гювен Дюндар, она выкупит земельные участки под эти объекты у структур акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева. Представитель Ракишева от комментариев отказался. О сделке знают два консультанта, работавшие с этими проектами, а также партнер Ant Yapi.

Строительство этих проектов начинала ИПГ «Евразия» бывшего владельца «БТА банка» Мухтара Аблязова – это были океанариум на ул. Братьев Фонченко (из 180 000 кв. м возведено 16 200 кв. м) и бизнес-центр «1812» на Поклонной улице (из 98 000 кв. м готово 4539 кв. м). После национализации «БТА банка» и судебных разбирательств со структурами Аблязова оба здания достались структурам Ракишева. Теперь, по словам Токмана и Дюндара, на ул. Братьев Фонченко будет возведен жилой комплекс на 125 209 кв. м, но по договоренности с городом океанариум останется, будет и инфраструктура – детский сад, супермаркет, рестораны, фитнес и т. д.

Что касается «1812», то на его месте появится многофункциональный комплекс площадью 98 777 кв. м под названием «Поклонная, 9», говорят собеседники «Ведомостей», первые семь этажей займет 5-звездочная гостиница Hilton на 150 номеров, с 7-го по 32-й этаж разместят апартаменты, в том числе пентхаусы. Представитель Hilton Worldwide от комментариев отказался.

Ant Yapi – одна из крупнейших турецких строительных компаний, свои заказы она оценивает в $4,7 млрд. В России компания работала в основном как генподрядчик – башен «IQ-квартал» и «Око» в «Москва-сити», выставочного комплекса «Экспоцентр», торгового центра «Смоленский пассаж», офиса «Белые сады» и т. д.

Проекты на Поклонной горе станут для Ant Yapi первыми в России, где она будет единственным инвестором, говорят Токман и Дюндар, до сих пор у нее был опыт совместных инвестиций с Wainbridge основателя ГК «ПИК» Кирилла Писарева и бизнесмена Майкла Белтона. Ant Yapi участвовала в строительстве «Фили парка» и вкладывает средства в апарт-комплекс Soho+Noho недалеко от Белорусского вокзала. Wainbridge планировала участвовать и в строительстве на Поклонной горе, но, как рассказывал Белтон «Ведомостям», компания может отказаться от этих проектов – в том числе из-за новых правил долевого строительства. В среду Белтон от комментариев отказался.

Проектное финансирование стройки на Поклонной горе предоставит Сбербанк, говорят Токман и Дюндар, соглашение о 35 млрд руб. планируется подписать с банком на Петербургском экономическом форуме. Представитель Сбербанка информацию подтвердил.

Инвестиции Ant Yapi в российскую недвижимость – хороший сигнал для рынка, считает партнер Colliers International Станислав Бибик: в последние годы зарубежные инвесторы все реже вкладывают тут средства. По данным JLL, если в 2009–2013 гг. на иностранные вложения приходилось около 30% ($9,7 млрд), то в 2014–2018 гг. – 18% ($3,3 млрд). Бибик объясняет решение турецкой компании тем, что она давно работает в России и хорошо знает рынок, а доходность от инвестиций в девелоперские проекты выше, чем от генподряда.

Потенциал Поклонной горы в сфере жилой недвижимости сейчас крайне высок, уверена председатель совета директоров «Бест новостроя» Ирина Доброхотова. На старте продаж, по ее мнению, цены могут начинаться от 410 000 — 430 000 руб. за 1 кв. м.

А председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева говорит, что ее компания уже получает множество запросов от клиентов, готовых купить недвижимость в этих комплексах как для проживания, так и для инвестиций. Их привлекает отличное расположение, хорошая транспортная доступность, а также окружение, объясняет она: «Если говорить о доходности, то, по нашим прогнозам, средний прирост стоимости за 2,5 года строительства составит 60%».

Что недостроил Мухтар Аблязов