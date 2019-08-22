Акционерам стало сложнее узнать информацию друг о друге из реестра

Tom Wang / YAY / TASS

Регистраторы смогут предоставлять акционерам ограниченную информацию о других акционерах их компании. Такой указ президент России Владимир Путин подписал 15 августа. Он вступил в силу со дня подписания.

По закону о рынке ценных бумаг акционеры, владеющие долей в 1% голосующих акций и более, могут запросить у регистратора, ведущего реестр акционеров компании, информацию о других акционерах: их имена или, в случае с юрлицами, названия и количество принадлежащих им акций.

Миноритарии используют это право, чтобы объединять усилия для участия в управлении компанией, рассказывает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин: к примеру, набрав 2%, они смогут выдвинуть кандидата в совет директоров, а потом, объединившись еще с акционерами, набрать достаточно голосов, чтобы их кандидат прошел в совет. Однако в случае с очень крупными публичными компаниями, где миноритарии распылены, набрать даже 1% голосов им может быть крайне сложно, обращает внимание Спирин.

Теперь же регистратор сможет не предоставлять информацию об отдельных акционерах, если у эмитента этих бумаг есть право на ограниченное раскрытие информации, следует из указа. Для этого эмитент должен будет направить регистратору соответствующее уведомление, а тот – сообщить о них в ЦБ.

В апрельском постановлении правительства перечислены случаи, когда компании имеют право не раскрывать часть сведений, замечает старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов: например, если они находятся под санкциями, работают с гособоронзаказом или если эта информация может способствовать санкциям в отношении этих компаний. «На практике теперь если у эмитента появится акционер, находящийся под санкциями, компания, чтобы избежать их в отношении себя, сможет направить регистратору уведомление, чтобы он не предоставлял сведения о таком акционере другим ее владельцам», – объясняет он.

Этот указ логично дополняет предыдущие инициативы правительства по ограничению раскрытия информации, считает Морозов. Еще в декабре были приняты поправки в закон о рынке ценных бумаг, позволяющие эмитенту не раскрывать определенные сведения, в том числе об акционерах (такая информация обычно указывается в квартальных отчетах или существенных фактах), напоминает он. Но если та мера скорее ограничивала публичный доступ к этим сведениям, то этот указ идет на шаг дальше: теперь эмитент может ограничить доступ к информации о своих собственниках и самим своим акционерам, резюмирует Морозов.

Правительство последовательно ограничивает раскрытие для компаний под санкциями, и этот указ – еще один шаг на этом пути, согласен Спирин. По его мнению, он вряд ли негативно повлияет на корпоративное управление, так как, скорее всего, будет применяться только в части информации об акционерах, попавших под санкции.

В определенном смысле эта мера может, наоборот, привлечь внимание к таким случаям, замечает Морозов: «Если регистратор вдруг прекратит предоставлять сведения о ряде акционеров, логично предположить, что это лица, находящиеся под санкциями, пусть даже и нельзя будет уточнить, какие именно».

На работу регистраторов этот указ не окажет существенного влияния, говорит генеральный директор регистратора «Статус» (входит в группу Сбербанка) Людмила Миронова: «У крупнейших участников рынка высокая степень автоматизации процессов, мы не видим каких-либо сложностей для выполнения его требований». Потребуются только некоторые доработки программного обеспечения, замечает она.

Председатель совета директоров профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) Петр Лансков тоже не видит проблемы для регистраторов в новых требованиях. Просто продолжается курс на закрытие корпоративной информации под разными предлогами, в данном случае – под предлогом санкций, указывает он. Но международным принципам корпоративного управления «двадцатки», или Организации экономического сотрудничества и развития, он не соответствует, а значит, в перспективе снижает привлекательность вложений в акции российских компаний, предупреждает он.