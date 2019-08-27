«Финвижн» Аветисяна выкупит активы «Восточного» на 2,2 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

С трудом выполняющий нормативы по капиталу банк «Восточный» смог избежать списания субординированного долга, следует из слов представителя банка.

В конце мая – начале июня норматив достаточности базового капитала «Восточного», в котором уже полтора года продолжается корпоративный конфликт, более шести дней держался ниже 5,125% – уровня, при котором банк должен либо списать субординированный долг, либо конвертировать его в акции.

У «Восточного» есть бессрочные суборды на 7,9 млрд руб., именно их мог списать банк. Источник, близкий к одному из акционеров, летом 2016 г. говорил «Ведомостям», что 60–70% субординированного долга скупили трое-четверо миноритарных акционеров банка.

Списать суборды «Восточный» должен был 23 августа, но за два дня до этого сообщил эмитенту долга – SCI Finance B.V., что в результате усилий менеджмента списания не будет. Причина в том, что компания «Финвижн» Артема Аветисяна «направила банку обязывающее предложение о выкупе определенных обеспеченных активов банка на общую сумму в 2,2 млрд руб.», – сказано в письме SCI Finance B.V. держателям долга. «Ведомости» с ним ознакомились, близкий к одному из акционеров источник подтвердил его подлинность. Выкуп активов на 2,2 млрд руб. подтвердил и представитель банка, правда, не уточнив, что это за активы и почему был выбран именно этот вариант поддержки. Представитель «Финвижн» отказался от комментариев.

Нагрузка на капитал может быть снижена за счет сокращения активов с помощью их продажи, а также благодаря прибыли, если «Финвижн» выкупит их по цене выше их балансовой стоимости, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов. «В данном случае более вероятен первый вариант, так как прибыль попадает в основной капитал только после того, как пройдет аудит, а на это может не быть времени», – говорит он.

На 1 августа норматив базового капитала «Восточного» составлял 4,7%, однако, как заверил представитель банка, к 22 августа норматив вырос до 5,45%.

У банка осталось критически мало капитала после исполнения всех предписаний ЦБ, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления «Восточного» Александр Нестеренко. К тому моменту банк в общей сложности создал 23 млрд руб. резервов. Нестеренко просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме.

Инвестфонд Baring Vostok (до 19 июня был контролирующим акционером банка) был готов выкупить допэмиссию банка на 5 млрд руб., которая была запланирована еще в 2018 г. Но суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн». Во вторник, 27 августа, апелляционная инстанция оставила в силе это решение. Baring Vostok его обжалует, сказал представитель фонда. Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов получили контроль над «Восточным» после того, как суд постановил исполнить опцион и продать им 9,99% «Восточного».

В Baring Vostok не знают о предложении по выкупу активов, так как «Финфижн» блокирует доступ к оперативной информации, сообщил представитель компании. При этом, как крупнейший инвестор, фонд приветствует любые решения, направленные на восстановление достаточности капитала банка, при условии, что это не очередные бумажные обещания, сообщил представитель Baring Vostok. Однако там сомневаются в «чистоте намерений «Финвижн», так как компания, имея средства для выкупа активов, не стала пропорционально участвовать в дополнительной эмиссии, согласованной с ЦБ, заблокировав ее в суде.

«Ведомости» ожидают ответа ЦБ.