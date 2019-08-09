«Восточный» готов попросить суд смягчить наказание участникам дела Baring Vostok

Но только в том случае, если они возместят банку 3,7 млрд рублей ущерба

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Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Восточный», являющийся потерпевшей стороной в уголовном деле против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного», готов ходатайствовать перед судом о смягчении наказания обвиняемым, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб. Ходатайствовать перед судом банк готов в случае полного возмещения ущерба банку, указал его представитель. Ущерб, по мнению следствия, связан с акциями International Financial Technology Group (IFTG) – их банк получил в обмен на погашение кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб.

Банк считает, что сумма ущерба, которую ему должны возместить, – 3,7 млрд руб., сообщил его представитель. При расчете убытка банк учитывал сам кредит на 2,6 млрд руб., погашенный в обмен на акции IFTG, а также около 1,1 млрд руб., выплаченных банком по договорам с «Национальной службой взыскания» (контролируется Baring Vostok) за фиктивные услуги, которые фактически не были оказаны. Указанные средства в дальнейшем были в том числе направлены на обслуживание кредитов ПКБ, поясняет представитель банка.

Именно оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring: по версии следствия, акции на самом деле стоили не 2,5 млрд руб., а 600 000 руб. и деньги из банка были похищены. Сам Калви предлагал на суде установить истину, продав пакет акций IFTG на рынке, и доказать, что они стоят не 600 000 руб.