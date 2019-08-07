Один из претендентов на акции из дела Baring Vostok готов заключить сделку

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На спорный пакет акций, которые находятся на балансе банка «Восточный», нашелся первый покупатель Виктория Бобрович для Ведомостей

На спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые находятся на балансе банка «Восточный», нашелся первый покупатель. Один из претендентов – американский фонд Parus Marine – направил в банк обязывающее предложение на покупку акций IFTG. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил человек, близкий к одному из акционеров банка, и человек, осведомленный о ходе переговоров. О том, что в банк поступило обязывающее предложение, также говорила в суде защита арестованных сотрудников Baring Vostok – Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна – в ходе заседания в понедельник, 5 августа.

Споры вокруг стоимости пакета акций IFTG легли в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». Банк погасил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, который оценил в 3 млрд руб. Акции на самом деле стоили 600 000 руб., считает следствие, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 000 руб.