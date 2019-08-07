Один из претендентов на акции из дела Baring Vostok готов заключить сделку
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На спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые находятся на балансе банка «Восточный», нашелся первый покупатель. Один из претендентов – американский фонд Parus Marine – направил в банк обязывающее предложение на покупку акций IFTG. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил человек, близкий к одному из акционеров банка, и человек, осведомленный о ходе переговоров. О том, что в банк поступило обязывающее предложение, также говорила в суде защита арестованных сотрудников Baring Vostok – Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна – в ходе заседания в понедельник, 5 августа.
Споры вокруг стоимости пакета акций IFTG легли в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». Банк погасил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, который оценил в 3 млрд руб. Акции на самом деле стоили 600 000 руб., считает следствие, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 000 руб.
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