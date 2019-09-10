Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых
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Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего собственника Промсвязьбанка Алексея Ананьева, владевшего банком вместе с младшим братом Дмитрием, передает «Интерфакс». Ананьев-страший обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере и объявлен в международный розыск, поэтому суд выдал постановление о заочном аресте.
«Суд постановил: избрать в отношении Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию либо задержания на территории РФ», – огласил решение судья Артур Карпов. Позже аналогичное решение было принято в отношении Дмитрия Ананьева.
Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявление в правоохранительные органы в 2018 г., пояснили в пресс-службе банка.
«В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отметил представитель ПСБ. И добавил, что Арбитражный суд признал незаконность этих сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин. По его словам, банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами.
Следственный комитет предъявил Ананьевым обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. Банкирам грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, Дмитрий Ананьев, занимавший на тот момент должность председателя правления Промсвязьбанка, с 12 по 14 декабря 2017 г. вместе с братом и неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании «Промсвязь Капитал Б.В.», конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев. Против Ананьевых расследуется дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), пояснил следователь. Но обвинение братьям пока предъявлено только по статье о растрате.
Представитель Алексея Ананьева заявил «Ведомостям», что статья о крупной растрате применима только к сотрудникам коммерческой организации. «Алексей Ананьев никогда не являлся сотрудником банка. Алексей Ананьев был председателем совета директоров», – отметил он. По его словам, у Ананьева не было прав принимать управленческие решения, в том числе заключать сделки.
Он также отметил, что совет директоров банка отвечал за стратегическое развитие кредитной организации и осуществлял общий контроль за исполнительными подразделениями. При этом рекомендации совета директоров не были обязательными к исполнению. На заседаниях совета никогда не поднимались вопросы о каких-либо конкретных сделках, подчеркнул представитель Ананьева. «Совет директоров даже не уведомляли о сделках и уж тем более не согласовывали ту или иную сделку», – заключил он.
Алексея Ананьева также сейчас проверяют на причастность к даче взятки экс-заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Следствие считает, что Иванов получил несколько миллионов рублей от топ-менеджеров «Техносерва» через посредника. Деньги были переданы за заключение контрактов с ПФР по развитию различных проектов в 2017–2018 гг., считает следствие.
Алексей Ананьев будет оспаривать решение суда, отметил его представитель, не уточнив сроки. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Дмитрия Ананьева.
В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.
ЦБ решил санировать Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами
Размер ущерба: 289,5 млрд руб.
Ответчики по делу: основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».
Управление: оздоровлением кредитной организации занимался входящий в ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
В начале 2019 г. «ФК Открытие» объединили с Бинбанком. В результате слияния на рынке появился новый банк, работающий под брендом и с лицензией «ФК Открытие». По итогам 2018 г. чистая прибыль банка по МСФО составила 90 млрд руб. против 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
Размер ущерба: 282,2 млрд руб.
Ответчики по делу: бывшие владельцы банка – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, Promsvyaz Capital B. V. и 10 бывших топ-менеджеров банка.
Управление: Центральный банк.
Суд наложил арест на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску. Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.
Размер ущерба: около 240 млрд руб.
Ответчики по делу: владелец банка «Югра» Алексей Хотин, предправления и президент банка Дмитрий Шиляев и Алексей Нефедов.
Управление: ЦБ отозвал у банка лицензию, суд признал «Югру» банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.
Владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан и отправлен под домашний арест до сентября 2019 г. По тому же делу под домашний арест поместили экс-президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Всем фигурантам дела предъявили обвинения в растрате 7,5 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб.
Размер ущерба: 255 млрд руб.
Ответчики по делу: банк «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу».
Управление: ЦБ забрал «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск «Траста» к «Рост инвестициям», а позднее отклонил иск к «Рост капиталу», но «Траст» эти решения обжаловал. «Рост инвестиции» и «Рост капитал» на 100% принадлежат «Трасту». Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы.
Размер ущерба: 127 млрд руб.
Ответчики по делу: бывшие владельцы «Траста» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, а также их жены (всего ответчиков шестеро).
Управление: банк «ФК Открытие» является санатором «Траста».
О санации «Траста» ЦБ объявил в декабре 2014 г., выделив 30 млрд руб. Затем сумма возросла более чем в четыре раза: в совокупности на спасение «Траста» государство одолжило 127 млрд руб. Из них 99 млрд получил сам банк на 10 лет на покрытие дыры, а еще 28 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов выдало «Открытию» на поддержание ликвидности санируемого банка.
Размер ущерба: 86,1 млрд руб.
Управление: Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Лицензия у «Пересвета» не отозвана.
В октябре 2016 г. в банк «Пересвет» ввели временную администрацию. За этот год банк получил убыток 58,5 млрд руб. (отчетность по МСФО). Убыток в 2017 г. составил 27,6 млрд руб. (данные после пересмотра). В 2018 г. «Пересвет» показал прибыль 1,4 млрд руб.
Большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но, исходя из данных отчетности, страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ.
Размер ущерба: 33,3 млрд руб.
Ответчики по делу: собственник банка Анатолий Мотылев, предправления банка Петр Ушанов, а также члены правления Юрий Парамонов, Дмитрий Глазачев и Виктор Усков.
Управление: летом 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «Российского кредита» и признал кредитную организацию банкротом.
Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании.
В 2018 г. суд удовлетворил иск АСВ о взыскании 33 млрд руб. с экс-банкира Мотылева.