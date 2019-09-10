Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Дмитрий Коробейников / ТАСС

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего собственника Промсвязьбанка Алексея Ананьева, владевшего банком вместе с младшим братом Дмитрием, передает «Интерфакс». Ананьев-страший обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере и объявлен в международный розыск, поэтому суд выдал постановление о заочном аресте.

«Суд постановил: избрать в отношении Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию либо задержания на территории РФ», – огласил решение судья Артур Карпов. Позже аналогичное решение было принято в отношении Дмитрия Ананьева.

Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявление в правоохранительные органы в 2018 г., пояснили в пресс-службе банка.

«В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отметил представитель ПСБ. И добавил, что Арбитражный суд признал незаконность этих сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин. По его словам, банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами.

Следственный комитет предъявил Ананьевым обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. Банкирам грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, Дмитрий Ананьев, занимавший на тот момент должность председателя правления Промсвязьбанка, с 12 по 14 декабря 2017 г. вместе с братом и неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании «Промсвязь Капитал Б.В.», конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев. Против Ананьевых расследуется дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), пояснил следователь. Но обвинение братьям пока предъявлено только по статье о растрате.

Представитель Алексея Ананьева заявил «Ведомостям», что статья о крупной растрате применима только к сотрудникам коммерческой организации. «Алексей Ананьев никогда не являлся сотрудником банка. Алексей Ананьев был председателем совета директоров», – отметил он. По его словам, у Ананьева не было прав принимать управленческие решения, в том числе заключать сделки.

Он также отметил, что совет директоров банка отвечал за стратегическое развитие кредитной организации и осуществлял общий контроль за исполнительными подразделениями. При этом рекомендации совета директоров не были обязательными к исполнению. На заседаниях совета никогда не поднимались вопросы о каких-либо конкретных сделках, подчеркнул представитель Ананьева. «Совет директоров даже не уведомляли о сделках и уж тем более не согласовывали ту или иную сделку», – заключил он.

Алексея Ананьева также сейчас проверяют на причастность к даче взятки экс-заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Следствие считает, что Иванов получил несколько миллионов рублей от топ-менеджеров «Техносерва» через посредника. Деньги были переданы за заключение контрактов с ПФР по развитию различных проектов в 2017–2018 гг., считает следствие.

Алексей Ананьев будет оспаривать решение суда, отметил его представитель, не уточнив сроки. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Дмитрия Ананьева.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

ЦБ решил санировать Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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